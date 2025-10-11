बिहार में बहुत सारी सीटों पर लड़ेगी ओवैसी की AIMIM; पहली लिस्ट आ गई, कैंडिडेट का नाम बाद में

बिहार में इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी काफी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरूल ईमान ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। जिसमें 16 जिलों की 32 सीटें शामिल हैं। प्रत्याशियों के नाम का ऐलान बाद में किया जाएगा।

बिहार चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर शनिवार को पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरूल ईमान ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी जिन सीटों पर पार्टी लड़ेगी उसकी प्रथम सूची की है। जिसमें 16 जिलों की 32 विधानसभा सीटों का ऐलान किया है।

पहली लिस्ट देखे-

जिला किशनगंज: बहादुरगंज, ठाकुरगंज, कोचाधामन और किशनगंज विधानसभा

जिला पूर्णिया: अमौर, बायसी और क़स्बा विधानसभा

जिला कटिहार: बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी, बरारी और कदवा विधानसभा

जिला अररिया: जोकीहाट और अररिया विधानसभा

जिला गया: शेरघाटी और बेला विधानसभा

जिला मोतिहारी: ढाका और नरकटिया विधानसभा

जिला नवादा: नवादा शहर विधानसभा

जिला जमुई: सिकंदरा विधानसभा

जिला भागलपुर: भागलपुर और नाथनगर विधानसभा

जिला सिवान: सिवान विधानसभा

जिला दरभंगा: जाले, केवटी, दरभंगा ग्रामीण और गौरा बौराम विधानसभा

जिला समस्तीपुर: कल्याणपुर विधानसभा

जिला सीतामढ़ी: बाजपट्टी विधानसभा

जिला मधुबनी: बिस्फी विधानसभा

जिला वैशाली: महुआ विधानसभा

जिला गोपालगंज: गोपालगंज विधानसभा

आपको बात दें पिछली बार 2020 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी उपेंद्र कुशवाहा के थर्ड फ्रंट के बैनर तले 20 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। जिसमें मायावती की बीएसपी भी शामिल थी। एआईएमआआईएम के 5 विधायक जीते थे। जिसमें खुद अमौर से अख्तरूल ईमान भी शामिल हैं। लेकिन इस बार लग रहा है कि ओवैसी की पार्टी सीमांचल के अलावा मिथिलांचल, मगध और शाहबाद के इलाकों में भी दांव लगा रही है।