बच्चा राय ने महुआ से नॉमिनेशन किया; ओवैसी ने दिया टॉपर्स घोटाला के आरोपी को टिकट

संक्षेप: असदुद्दीन ओवैसी ने महुआ से टॉपर्स घोटाला के आरोपी बच्चा राय को लड़ाया है। उन्होंने गुरुवार को पर्चा भर दिया। राजद के मुकेश रोशन की सीट पर लालू यादव के बेटे तेज प्रताप और लोजपा से संजय सिंह भी लड़ रहे हैं।

असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने वैशाली जिले की बहुचर्चित महुआ विधानसभा सीट से बदनाम टॉपर्स घोटाला के आरोपी अमित कुमार उर्फ बच्चा राय को लड़ाया है। उन्होंने एआईएमआईएम के टिकट पर गुरुवार को नामांकन का पर्चा जमा कर दिया है। बच्चा राय को एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने 28 अगस्त को पार्टी में शामिल किया था। सितंबर के आखिरी हफ्ते में जब ओवैसी सीमांचल दौरे पर आए थे, तब उनकी बच्चा राय से मुलाकात की तस्वीरें वायरल हुई थीं। बच्चा के महुआ से लड़ने की चर्चा तब से ही थी।