ओवैसी के AIMIM कैंडिडेट के बिगड़े बोल; मंच से तेजस्वी की आंख, उंगली और जुबान काटने की धमकी
संक्षेप: किशनगंज जिले की बहादुरगंज विधानसभा सीट से एआईएमआईएम प्रत्याशी तौसीफ आलम ने लौचा नया हाट में चुनावी सभा के दौरान राजद नेता और महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव को आंख, उंगली और जुबान काटने की धमकी दी दे डाली। बताया जा रहा है कि वे तेजस्वी के ओवैसी को चरमपंथी कहने से खफा हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव में नेताओं की भाषा तल्ख होती जा रही है। लोगों से वाहवाही बटोरने व अपने नेता को सबसे बड़ा व जनता के हिमायती बताने के लिए जुबानी जंग छिड़ी है, विवादित बयान दिये जा रहे हैं।सोमवार को किशनगंज जिले की बहादुरगंज विधानसभा सीट से एआईएमआईएम प्रत्याशी तौसीफ आलम ने लौचा नया हाट में चुनावी सभा के दौरान राजद नेता और महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव को आंख, उंगली और जुबान काटने की धमकी दी दे डाली।
तौफीक आलम ने तेजस्वी को दी धमकी
दरअसल, यह धमकी एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को तेजस्वी यादव द्वारा चरमपंथी कहे जाने पर यह दिया है। बहादुरगंज के एमआईएम प्रत्याशी तौसीफ आलम ने यहीं नहीं रूके और तेजस्वी यादव को चारा चोर का बेटा तक कह डाला। तौसीफ आलम ने कहा कि एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों के हक की बात की है तो उन्हें चरमपंथी बोलना गलत है।
ओवैसी 30 करोड़ मुसलमानों के नेता हैं- तौसीफ आलम
तौसीफ आलम ने कहा कि ओवैसी, किशनगंज, बिहार, हैदराबाद का नेता नहीं है, बल्कि 30 करोड़ मुसलमान के नेता हैं। तौसीफ आलम ने तेजस्वी यादव के बाद लालू प्रसाद के शासन के जंगलराज की याद लोगों को दिलाई। आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम थर्ड फ्रंट बनाकर चुनाव लड़ रही है। जिसमें चंद्रशेखर आजाद की एएसपी और स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी जनता पार्टी शामिल है। ओवैसी की तीसरा मौर्चा 64 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। जिसमें एआईएमआईएम 35, एएसपी 25 और एजेपी 4 सीटों पर चुनावी मैदान में है।