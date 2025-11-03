Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsOwaisi AIMIM candidate foul language he threatened to cut off Tejashwi eyes fingers and tongue
ओवैसी के AIMIM कैंडिडेट के बिगड़े बोल; मंच से तेजस्वी की आंख, उंगली और जुबान काटने की धमकी

ओवैसी के AIMIM कैंडिडेट के बिगड़े बोल; मंच से तेजस्वी की आंख, उंगली और जुबान काटने की धमकी

संक्षेप: किशनगंज जिले की बहादुरगंज विधानसभा सीट से एआईएमआईएम प्रत्याशी तौसीफ आलम ने लौचा नया हाट में चुनावी सभा के दौरान राजद नेता और महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव को आंख, उंगली और जुबान काटने की धमकी दी दे डाली। बताया जा रहा है कि वे तेजस्वी के ओवैसी को चरमपंथी कहने से खफा हैं।

Mon, 3 Nov 2025 11:21 PMsandeep हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, किशनगंज
share Share
Follow Us on

बिहार विधानसभा चुनाव में नेताओं की भाषा तल्ख होती जा रही है। लोगों से वाहवाही बटोरने व अपने नेता को सबसे बड़ा व जनता के हिमायती बताने के लिए जुबानी जंग छिड़ी है, विवादित बयान दिये जा रहे हैं।सोमवार को किशनगंज जिले की बहादुरगंज विधानसभा सीट से एआईएमआईएम प्रत्याशी तौसीफ आलम ने लौचा नया हाट में चुनावी सभा के दौरान राजद नेता और महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव को आंख, उंगली और जुबान काटने की धमकी दी दे डाली।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

तौफीक आलम ने तेजस्वी को दी धमकी

दरअसल, यह धमकी एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को तेजस्वी यादव द्वारा चरमपंथी कहे जाने पर यह दिया है। बहादुरगंज के एमआईएम प्रत्याशी तौसीफ आलम ने यहीं नहीं रूके और तेजस्वी यादव को चारा चोर का बेटा तक कह डाला। तौसीफ आलम ने कहा कि एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों के हक की बात की है तो उन्हें चरमपंथी बोलना गलत है।

ओवैसी 30 करोड़ मुसलमानों के नेता हैं- तौसीफ आलम

तौसीफ आलम ने कहा कि ओवैसी, किशनगंज, बिहार, हैदराबाद का नेता नहीं है, बल्कि 30 करोड़ मुसलमान के नेता हैं। तौसीफ आलम ने तेजस्वी यादव के बाद लालू प्रसाद के शासन के जंगलराज की याद लोगों को दिलाई। आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम थर्ड फ्रंट बनाकर चुनाव लड़ रही है। जिसमें चंद्रशेखर आजाद की एएसपी और स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी जनता पार्टी शामिल है। ओवैसी की तीसरा मौर्चा 64 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। जिसमें एआईएमआईएम 35, एएसपी 25 और एजेपी 4 सीटों पर चुनावी मैदान में है।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:'एक्सट्रीमिस्ट' की स्पेलिंग लिख दें तेजस्वी,ओवैसी ने राजद नेता को दी चुनौती
ये भी पढ़ें:सीमांचल का बेटा बनेगा सीएम, ओवैसी बोले- तेजस्वी को जनता जमीन पर ला देगी
ये भी पढ़ें:जब मल्लाह तो मोहम्मद का बेटा भी सीएम बन सकता है, बोले असदुद्दीन ओवैसी