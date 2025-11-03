ओवैसी के AIMIM कैंडिडेट के बिगड़े बोल; मंच से तेजस्वी की आंख, उंगली और जुबान काटने की धमकी

संक्षेप: किशनगंज जिले की बहादुरगंज विधानसभा सीट से एआईएमआईएम प्रत्याशी तौसीफ आलम ने लौचा नया हाट में चुनावी सभा के दौरान राजद नेता और महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव को आंख, उंगली और जुबान काटने की धमकी दी दे डाली। बताया जा रहा है कि वे तेजस्वी के ओवैसी को चरमपंथी कहने से खफा हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव में नेताओं की भाषा तल्ख होती जा रही है। लोगों से वाहवाही बटोरने व अपने नेता को सबसे बड़ा व जनता के हिमायती बताने के लिए जुबानी जंग छिड़ी है, विवादित बयान दिये जा रहे हैं।सोमवार को किशनगंज जिले की बहादुरगंज विधानसभा सीट से एआईएमआईएम प्रत्याशी तौसीफ आलम ने लौचा नया हाट में चुनावी सभा के दौरान राजद नेता और महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव को आंख, उंगली और जुबान काटने की धमकी दी दे डाली।

तौफीक आलम ने तेजस्वी को दी धमकी दरअसल, यह धमकी एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को तेजस्वी यादव द्वारा चरमपंथी कहे जाने पर यह दिया है। बहादुरगंज के एमआईएम प्रत्याशी तौसीफ आलम ने यहीं नहीं रूके और तेजस्वी यादव को चारा चोर का बेटा तक कह डाला। तौसीफ आलम ने कहा कि एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों के हक की बात की है तो उन्हें चरमपंथी बोलना गलत है।