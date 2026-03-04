Hindustan Hindi News
राज्यसभा सीट के लिए तेजस्वी के सामने ओवैसी ने रख दी बड़ी शर्त, आरजेडी की आसान नहीं राह?

Mar 04, 2026 07:33 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
राज्यसभा चुनाव के लिए लालू-तेजस्वी की पार्टी आरजेडी को समर्थन देने के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बड़ी शर्त रख दी है। आरजेडी राज्यसभा उम्मीदवार उतारती है तो उसे जीत के लिए ओवैसी के 5 विधायकों का समर्थन जरूरी होगा।

बिहार में आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर विपक्ष के खेमे में अभी संशय का दौर जारी है। लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने राज्यसभा उम्मीदवार का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन अपने संभावित कैंडिडेट को जिताने के लिए 6 अतिरिक्त विधायकों का समर्थन कैसे आएगा, इस पर अभी कुछ तय नहीं हो पाया है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने महागठबंधन के राज्यसभा उम्मीदवार को समर्थन देने के लिए तेजस्वी के सामने बड़ी मांग रख दी है। बिहार में AIMIM के 5 विधायक हैं।

रिपोर्ट्स में सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर आरजेडी और AIMIM में बातचीत अभी तक नहीं बन पाई है। ओवैसी की पार्टी ने आरजेडी को स्पष्ट कर दिया है कि अगर उनकी सहमति के बिना उम्मीदवार दिया गया, तो AIMIM के सभी 5 विधायक मतदान का बायकॉट कर देंगे। इसका सीधा नुकसान आरजेडी और महागठबंधन को होगा।

शर्त क्या है?

बताया जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी चाहते हैं कि AIMIM को महागठबंधन में औपचारिक रूप से शामिल किया जाए और आने वाले समय में उसे गठबंधन में हिस्सेदारी भी दी जाए। तेजस्वी की ओर से अभी तक इस पर कुछ भी खुलकर नहीं कहा गया है। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में भी AIMIM ने महागठबंधन में शामिल होने की मांग रखी थी, जिसे तेजस्वी ने ठुकरा दिया था।

लालू-तेजस्वी तय करेंगे उम्मीदवार

होली से पहले पटना में आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई थी। इसमें राज्यसभा उन्मीदवार का नाम तय करने के लिए लालू एवं तेजस्वी यादव को अधिकृत कर दिया गया था। बैठक में कहा गया था कि जो भी उम्मीदवार होंगे, वह 5 मार्च को पर्चा दाखिल करेंगे।

ओवैसी ने दिया था आरजेडी को समर्थन का ऑफर

पिछले महीने जब राज्यसभा चुनाव की घोषणा हुई तो AIMIM ने बिहार से अपना कैंडिडेट उतारने का ऐलान कर दिया था। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने आरजेडी और महागठबंधन से अपने उम्मीदवार के लिए समर्थन भी मांगा था। हालांकि, अभी तक AIMIM के कैंडिडेट का नाम सामने नहीं आया है। अब चर्चा है कि ओवैसी की पार्टी या तो आरजेडी उम्मीदवार का समर्थन करेगी या फिर राज्यसभा चुनाव की वोटिंग से बायकॉट कर देगी।

आरजेडी को चाहिए 6 विधायकों का समर्थन

बिहार में 5 राज्यसभा सीटों पर इस महीने चुनाव है। विधानसभा में मौजूदा संख्या बल के अनुसार 4 पर एनडीए की जीत पक्की है। एक सीट पर ना तो एनडीए के पास पर्याप्त समर्थन है और ना ही महागठबंधन के पास। आरजेडी अगर उम्मीदवार उतारती है तो उसे जीत के लिए 6 अतिरिक्त विधायकों का समर्थन चाहिए होगा। इसलिए तेजस्वी की पार्टी ओवैसी के 5 और बसपा के 1 विधायक की ओर नजर गढ़ाए बैठी है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन का गुरुवार को आखिरी दिन है। मतदान 16 मार्च को होगा।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

