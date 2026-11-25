अनंत सिंह की बेटी की शादी से पहले आयोजित घुड़दौड़ देखने के लिए एक लाख से ज्यादा लोग पहुंचने का दावा है। कई लोग बिजली के टावर पर चढ़ गए। हेलिकॉप्टर की लैंडिंग देखने के लिए भी भीड़ जुटी। विजेता को थार, दूसरे को बाइक और तीसरे को स्कूटी मिलेगी।

पटना के मोकामा से विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी से पहले आयोजित घुड़दौड़ देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। दावा है कि रेस देखने के लिए एक लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। भीड़ का आलम यह रहा कि कई लोग घुड़दौड़ देखने के लिए बिजली के टावर पर चढ़ गए। वहीं, हेलिकॉप्टर से आने वाले मेहमानों की लैंडिंग देखने के लिए भी अलग से बड़ी संख्या में लोग जुटे। अनंत सिंह खुद मंच पर खड़े होकर घुड़दौड़ का नजारा देखते नजर आए।

अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी आज उनके पैतृक गांव नदवां में ऋषिकेश कुमार के साथ होनी है। शादी से पहले आयोजित घुड़दौड़ में जीतने वाले को थार गाड़ी देने का ऐलान किया गया है। दूसरे स्थान पर आने वाले प्रतिभागी को बाइक और तीसरे स्थान पर रहने वाले को स्कूटी मिलेगी। शादी समारोह को लेकर गांव में कई दिनों से तैयारियां चल रही हैं। इस आयोजन में बड़ी संख्या में मेहमानों के साथ आम लोगों के पहुंचने की संभावना है।

शादी में 4 लाख लोगों के खाने की व्यवस्था शादी को भव्य बनाने के लिए करीब 25 बीघे में पंडाल तैयार किया गया है। वीआईपी मेहमानों के लिए अलग व्यवस्था की गई है, जबकि आम लोगों के लिए भी बड़े स्तर पर भोजन का इंतजाम है। खाने के लिए 30 स्टॉल लगाए गए हैं। विधायक अनंत सिंह का दावा है कि शादी में चार लाख से ज्यादा लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई है। इसके लिए 300 से अधिक चूल्हे लगाए गए हैं और करीब 500 हलवाई व कारीगर खाना तथा मिठाइयां तैयार करने में जुटे हैं।

दूसरे राज्यों से भी बुलाए कारीगर बिहार के अलावा दूसरे राज्यों से भी कारीगर बुलाए गए हैं। भोज में रसगुल्ला, गुलाब जामुन और लालमोहन समेत कई तरह की मिठाइयां तैयार की जा रही हैं। दावा है कि 30 लाख से ज्यादा गुलाब जामुन बनाए जा रहे हैं। वीआईपी और आम मेहमानों के लिए खाने की वैरायटी एक जैसी रखी गई है।