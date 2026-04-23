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नर्स की पढ़ाई के दौरान शादी बैन का आदेश रद्द, सोशल मीडिया पर बवाल के बाद हरकत में प्रशासन

Apr 23, 2026 09:32 am ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, गोपालगंज
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दरअसल, 16 अप्रैल को स्कूल की प्राचार्य के हस्ताक्षर से जारी इस आदेश में यह भी कहा गया था कि यदि कोई नर्स पढ़ाई के दौरान शादी करती है तो नामांकन तत्काल रद्द कर दिया जाएगा। आदेश की प्रति स्कूल परिसर की दीवारों पर भी चस्पा कर दी गई थी।

नर्स की पढ़ाई के दौरान शादी बैन का आदेश रद्द, सोशल मीडिया पर बवाल के बाद हरकत में प्रशासन

बिहार के गोपलगंज जिले में नर्स की पढ़ाई के दौरान लड़कियों के शादी नहीं करने का फरमान काफी चर्चा में रहा। अब इस आदेश के खिलाफ ऐक्शन हुआ है और इसे रद्द कर दिया गया है। गोपलगंज के हथुआ अनुमंडल परिसर स्थित एक जीएनएम स्कूल प्रशासन के इस आदेश के बाद सोशल मीडिया पर भी काफी हंगामा मचा था। इस आदेश में कहा गया था कि नर्स अपनी ट्रेनिंग या पढ़ाई अवधि के दौरान शादी नहीं कर सकती हैं।

दरअसल, 16 अप्रैल को स्कूल की प्राचार्य के हस्ताक्षर से जारी इस आदेश में यह भी कहा गया था कि यदि कोई नर्स पढ़ाई के दौरान शादी करती है तो नामांकन तत्काल रद्द कर दिया जाएगा। आदेश की प्रति स्कूल परिसर की दीवारों पर भी चस्पा कर दी गई थी।

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प्रशासन ने क्या तर्क दिया था

अपने फरमान को लेकर स्कूल प्रशासन ने तर्क दिया था कि नर्सिंग की पढ़ाई हॉस्टल आधारित होती है और नर्सें परिसर में रहकर प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं। ऐसे में प्रशिक्षण अवधि के दौरान शादी करने से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। यह नियम पहले से है। इसे सख्ती से पालन कराने के आदेश दिए गए हैं। प्राचार्य मानसी सिंह ने कहा था कि यह कोई नया नियम नहीं है। नामांकन के समय ही उनसे एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कराया जाता है, जिसमें यह शर्त होती है कि वह तीन वर्षों की पढ़ाई के दौरान शादी नहीं करेंगी।

सिविल सर्जन ने रद्द किया आदेश

इस मामले के तूल पकड़ने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने आदेश की आलोचना की थी और ट्रेनी नर्सों के परिजनों ने इसपर सवाल उठाया था। जिसके बाद जिला प्रशासन भी सक्रिय हुआ। सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद ने इसपर ऐक्शन लिया और इस फरमान को तुरंत रद्द कर दियाा। इसी के साथ जीएनएम स्कूल की प्राचार्य मानसी सिंह से सिविल सर्जन ने इस आदेश पर स्पष्टीकरण भी मांगा है। सिविल सर्जन ने कहा कि संतोषजनक जवाब नहीं देने पर प्राचार्य के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। इस पूरे मामले की जांच के लिए एसडीओ के नेतृत्व में एक टीम का भी गठन किया गया है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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