Video: पिस्टल लहराती ऑरकेस्ट्रा गर्ल, ठुमके लगाते पुलिस जवान; वायरल वीडियो पर एसपी ने लिया एक्शन

Video: पिस्टल लहराती ऑरकेस्ट्रा गर्ल, ठुमके लगाते पुलिस जवान; वायरल वीडियो पर एसपी ने लिया एक्शन

संक्षेप:

वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक कार्यक्रम के दौरान नर्तकी मंच पर प्रदर्शन कर रही थी,तभी वह हाथ में पिस्टल लेकर उसे खुलेआम लहराती नजर आती है। उसके साथ कई युवक भी ठुमके लगा रहे हैं।

Fri, 28 Nov 2025 04:30 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बिहार के बेतिया से पिस्टल लहराते ऑरकेस्ट्रा गर्ल का वीडियो वायरल हो रहा है। उसके साथ पुलिस के दो जवान भी नाच रहे हैं। बताया जाता है कि हथियार उन्हीं में से किसी एक का है। बेतिया एसपी ने कहा है कि दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर तलाशी की जा रही है। लाइव हिन्दुस्तान वीडियो की पुष्टि नहीं करता। ग्रामीणों ने जब खतरनाक हरकत का विरोध किया तो पुलिस जवानों ने मारपीट की। एसपी सौरभ सुमन ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया तो मुफस्सिल थाने में तीन नामजद समेत कई आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कार्रवाई शुरू कर दिया है। इनमें दो सिपाही हैं जो गोपालगंज में तैनात हैं।

एसडीपीओ विवेकदीप ने बताया कि अन्य जांच के दौरान पता चला कि अन्य व्यक्तियों के साथ गोपालगंज कुचाएकोट थाने में तैनात सिपाही अमित चौधरी(सिपाही नंबर 415) और अनमोल तिवारी अग्निशमन सिपाही(सिपाही नंबर 390) डांस कर रहा है। दोनों पार्टी में शामिल होने बेतिया आए थे। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो पिस्टल डांसर लहरा रही थी वह सरकार था। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बेतिया और गोपालगंज में रेड चल रहा है। दोनों आरोपी अपने ड्यूटी से भी गायब हैं।

वीडियो मुफस्सिल थाना क्षेत्र के विशंभरपुर पंचायत के वार्ड नंबर-3 के रामपुर बैरागी गांव का है। जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है,जिसमें नर्तकी कार्यक्रम के दौरान कट्टा लहराती हुई दिख रही है। उसके साथ अन्य डांसर लड़कियां भी हैं और कई युवक भी ठुमके लगा रहे हैं। इनमें गोपालगंज कुचायकोट थाने में तैनात सिपाही और मद्य निषेध विभाग का सिपाही भी मौजूद है। वीडियो सामने आने के बाद से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और लोगों में सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता देखी जा रही है।

वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक कार्यक्रम के दौरान नर्तकी मंच पर प्रदर्शन कर रही थी,तभी वह हाथ में पिस्टल लेकर उसे खुलेआम लहराती नजर आती है। आसपास मौजूद कुछ लोग इस घटना को देखकर हैरान होते दिख रहे हैं जबकि कुछ युवक नर्तकी के साथ डांस भी करते नजर आ रहे है। बताया जा रहा है कि यह कार्यक्रम एक छठिहार को लेकर आयोजित किया गया था।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है।उनका कहना है कि मनोरंजन कार्यक्रमों में इस तरह के हथियारों का प्रदर्शन न सिर्फ कानून का उल्लंघन है बल्कि सामाजिक माहौल के लिए भी खतरनाक है। स्थानीय लोगों ने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं क्षेत्र की शांति-व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
