Video: पिस्टल लहराती ऑरकेस्ट्रा गर्ल, ठुमके लगाते पुलिस जवान; वायरल वीडियो पर एसपी ने लिया एक्शन

बिहार के बेतिया से पिस्टल लहराते ऑरकेस्ट्रा गर्ल का वीडियो वायरल हो रहा है। उसके साथ पुलिस के दो जवान भी नाच रहे हैं। बताया जाता है कि हथियार उन्हीं में से किसी एक का है। बेतिया एसपी ने कहा है कि दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर तलाशी की जा रही है। लाइव हिन्दुस्तान वीडियो की पुष्टि नहीं करता। ग्रामीणों ने जब खतरनाक हरकत का विरोध किया तो पुलिस जवानों ने मारपीट की। एसपी सौरभ सुमन ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया तो मुफस्सिल थाने में तीन नामजद समेत कई आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कार्रवाई शुरू कर दिया है। इनमें दो सिपाही हैं जो गोपालगंज में तैनात हैं।

एसडीपीओ विवेकदीप ने बताया कि अन्य जांच के दौरान पता चला कि अन्य व्यक्तियों के साथ गोपालगंज कुचाएकोट थाने में तैनात सिपाही अमित चौधरी(सिपाही नंबर 415) और अनमोल तिवारी अग्निशमन सिपाही(सिपाही नंबर 390) डांस कर रहा है। दोनों पार्टी में शामिल होने बेतिया आए थे। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो पिस्टल डांसर लहरा रही थी वह सरकार था। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बेतिया और गोपालगंज में रेड चल रहा है। दोनों आरोपी अपने ड्यूटी से भी गायब हैं।

वीडियो मुफस्सिल थाना क्षेत्र के विशंभरपुर पंचायत के वार्ड नंबर-3 के रामपुर बैरागी गांव का है। जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है,जिसमें नर्तकी कार्यक्रम के दौरान कट्टा लहराती हुई दिख रही है। उसके साथ अन्य डांसर लड़कियां भी हैं और कई युवक भी ठुमके लगा रहे हैं। इनमें गोपालगंज कुचायकोट थाने में तैनात सिपाही और मद्य निषेध विभाग का सिपाही भी मौजूद है। वीडियो सामने आने के बाद से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और लोगों में सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता देखी जा रही है।

वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक कार्यक्रम के दौरान नर्तकी मंच पर प्रदर्शन कर रही थी,तभी वह हाथ में पिस्टल लेकर उसे खुलेआम लहराती नजर आती है। आसपास मौजूद कुछ लोग इस घटना को देखकर हैरान होते दिख रहे हैं जबकि कुछ युवक नर्तकी के साथ डांस भी करते नजर आ रहे है। बताया जा रहा है कि यह कार्यक्रम एक छठिहार को लेकर आयोजित किया गया था।