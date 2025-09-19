बिहार में ऑर्केस्ट्रा डांसर से गैंगरेप, ब्लीडिंग हुई तो अस्पताल में छोड़ भाग गए हैवान

विश्वकर्मा पूजा के मौके पर आयोजित ऑर्केस्ट्रा में बुलाई गई महिला डांसर से तीन युवकों ने सुनसान जगह पर गैंगरेप किया। उसके साथ मारपीट की गई। ज्यादा ब्लीडिंग होने लगी तो वे उसे अस्पताल में छोड़कर भाग गए।

बिहार के सुपौल जिले से ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली एक महिला डांसर से गैंगरेप का मामला सामने आया है। प्रतापगंज थाना क्षेत्र के एक गांव के सुनसान इलाके में डांसर के साथ तीन युवकों ने सामूहिक बलात्कार किया। इस दौरान पीड़िता के साथ मारपीट भी की गई। घटना के बाद महिला की हालत नाजुक बनी हुई है और उसका इलाज दरंभगा मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। पुलिस ने मामले में प्रतापगंज थाना में केस दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है।

बताया जा रहा है कि कलिकापुर वार्ड 9 में विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर गुरुवार रात ऑर्केस्ट्रा में डांस करने के लिए महिला डांसर को बुलाया गया था। देर रात करीब 2 बजे तक स्टेज पर परफॉर्म करने के बाद वह नीचे उतरी। वहां मौजूद चिंटू नाम का युवक आराम करने के बहाने डांसर को अपने साथ ले गया और कार्यक्रम स्थल से करीब एक किलोमीटर दूर जाकर रुका। वहां पहले से दो युवक मौजूद थे।

वहां से सुनसान जगह ले जाकर लड़की के साथ तीनों ने बारी-बारी से दुष्कर्म किया। इससे महिला डांसर को ब्लीडिंग होने लगी तो आनन-फानन में तीनों युवकों ने उसे शुक्रवार अलसुबह करीब 4 बजे प्रतापगंज पीएचसी में एक्सीटेंड की बात कहकर भर्ती कराया। डॉक्टर ने इलाज शुरू किया तो शक हुआ और पुलिस को इसकी सूचना दे दी।

सूचना पर पुलिस प्रतापगंज पीएचसी आई तो मौका पाकर तीनों युवक वहां फरार हो गए। हालांकि सुबह करीब 8 बजे तक डांसर की ब्लीडिंग नहीं रुकी तो उसे हायर सेंटर रेफर किया और आर्केस्ट्रा संचालक को बुलाया गया।

इधर पुलिस सीमा-विवाद में उलझी रही उधर ऑर्केस्ट्रा संचालक वहां पहुंचे और रेफर करने के बाद उसे प्रतापगंज के ही एक निजी क्लीनिक ले गये। वहां भी डांसर की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो पुलिस की मदद से उसे सदर अस्पताल भेजा गया। शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे महिला डांसर सदर अस्पताल पहुंची। यहां भी इलाज के बाद ब्लीडिंग नहीं रुकी तो उसे डॉक्टरों ने दरभंगा के डीएमसीएच रेफर कर दिया।