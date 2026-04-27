Bihar Weather: बिहार में दो दिन आफत, इन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट; पटना में स्कूलों का बदला समय

Bihar Weather: अपने आदेश में डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने कहा कि भीषण गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए 30 अप्रैल तक सभी सरकारी-निजी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और प्ले स्कूलों की कक्षाएं 11:30 बजे के बाद नहीं चलाने का आदेश दिया गया है।

Bihar Weather: मौसम में आये बदलाव के बीच रविवार को उत्तर और पूर्वी बिहार के कुछ जिलों में आंधी-बारिश के साथ ओले पड़े। उधर, दक्षिण बिहार में भीषण तपिश का दौर जारी है। आंधी-बारिश से मक्का और रबी फसलों को नुकसान पहुंचा है। ठनका गिरने से कटिहार जिले में तीन लोगों की मौत हो गई। अररिया में दीवार गिरने से एक वृद्धा की मौत हो गई।

पटना सहित पटना समेत 28 शहरों के अधिकतम तापमान में कमी से गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। पूरवा हवा चलने से पटना का पारा 6.4 डिग्री से. गिरा। अररिया, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण में बारिश हुई। दूसरी तरफ, गया जी, डेहरी और भभुआ में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार रहा। सुपौल में मक्का और आम तथा पूर्वी चंपारण में आंधी और ओलावृष्टि से आम, लीची और सब्जियों को नुकसान हुआ।

शनिवार रात जोकीहाट की काकन पंचायत स्थित शेरलंघा में कच्ची दीवार गिरने से एक वृद्धा की मौत हो गई। कुछ जिलों में ठनका व तेज हवा से कई फीडर ट्रिप कर गए। इससे घंटों बिजली आपूर्ति बाधित रही। किशनगंज में सोमवार और अररिया, किशनगंज, गोपालगंज एवं प. चंपारण में मंगलवार को मेघ गर्जन और भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है।

पटना में आठवीं तक की कक्षाएं साढ़े 11 बजे के बाद नहीं चलेंगी इधर पटना जिले के स्कूलों में कक्षा आठ तक की पढ़ाई 11:30 बजे के बाद नहीं होगी। भीषण गर्मी और गर्म हवाओं के को देखते हुए जिला दंडाधिकारी सह डीएम के न्यायालय ने यह आदेश रविवार को दिया। अपने आदेश में डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने कहा कि भीषण गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए 30 अप्रैल तक सभी सरकारी-निजी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और प्ले स्कूलों की कक्षाएं 11:30 बजे के बाद नहीं चलाने का आदेश दिया गया है। सभी स्कूलों को उपरोक्त आदेश के अनुसार शैक्षणिक गतिविधियों को संचालित करने का आदेश दिया गया है।