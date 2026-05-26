Bihar Weather: बिहार में लू से बचकर करें, ऑरेंज अलर्ट जारी; सीमांचल के 4 जिलों में भारी बारिश

Bihar Weather: मंगलवार को दक्षिण पश्चिमी बिहार में पछुआ से भारी गर्मी के आसार हैं। लोगों को दोपहर में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। उत्तर पूर्व, उत्तर मध्य और उत्तर पूर्वी बिहार में आंधी -पानी का ऑरेंज अलर्ट है।

Bihar Weather: पटना में मंगलवार की सुबह में उमस वाली गर्मी रहेगी जबकि दोपहर में तपिश बढ़ेगी। मौसम विभाग ने औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर और रोहतास में लू का ऑरेंज अलर्ट और सीमांचल के चार जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सोमवार को डेहरी में सीजन का सर्वाधिक अधिकतम पारा 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यह अबतक का नौवां अधिकतम तापमान है। मई का यह पांचवां अधिकतम तापमान है। राज्य के सात शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार रहा। पटना में भी हीट वेव जैसी परिस्थितियां रहीं लेकिन तापमान में दो डिग्री की कमी आई है। 19 शहरों के अधिकतम तापमान में कमी आई है।

पटना में 2.8 डिग्री तापमान नीचे आया है। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और सुपौल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दो दिन बाद कई जिलों में तापमान में दो से तीन डिग्री तक गिरावट के आसार हैं। मंगलवार को दक्षिण पश्चिमी बिहार में पछुआ से भारी गर्मी के आसार हैं। लोगों को दोपहर में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। उत्तर पूर्व, उत्तर मध्य और उत्तर पूर्वी बिहार में आंधी -पानी का ऑरेंज अलर्ट है। इन जगहों पर 50 से 60 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से आंधी चलेगी

भागलपुर में भीषण आंधी बारिश, एक की मौत भागलपुर शहर में सोमवार की रात करीब 11 बजे आयी तेज आंधी और बारिश से भारी नुकसान होने की सूचना है। इस दौरान मायागंज में ताड़ का पेड़ गिरने के कारण दबकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान नकूल यादव के रूप में हुई। वहीं अस्पताल के इमरजेंसी में आंधी के दौरान घायल होकर आधे दर्जन से अधिक लोग पहुंचे। शहर में दर्जनों जगहों पर पेड़ गिर गए। कई रास्ते ब्लॉक हो गए। शहर की बिजली रात के 11 बजे के बाद से ही ठप हो गई। वहीं कई जगहों पर कच्ची मकानों के छत उड़ गए। लोगों के घरों में लगी खिड़कियों के शीशे टूट गए।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा जारी पूर्वानुमान में कहा गया था कि 25-27 मई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक- दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ 50-60 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने एवं हल्की वर्षा होने का अनुमान है। लिहाजा अगले दो दिनों में भी बारिश और तेज आंधी की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अधिकतम तापमान 37-38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26-27 डिग्री रहने की संभावना है। इस अवधि में 10-14 किमी/घंटा की गति से पूरबा हवा चलती रहेगी।

मुजफ्फरपुर में ओले गिरे मुजफ्फरपुर जिले के कई इलाकों में सोमवार की देर शाम आंधी के बीच मध्यम दर्जे की बारिश हुई। साथ ही कई स्थानों पर ओले भी गिरे। इसका सर्वाधिक प्रभाव उत्तर-पूर्व हिस्से में स्थित तीन प्रखंडों कटरा, औराई और मीनापुर में पड़ा। अन्य प्रखंडों में आंधी चली। इससे कई जगहों पर घरों के छप्पर उड़ गए।