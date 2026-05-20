नीतीश और सम्राट चौधरी सरकार के 6 महीने पूरे, महिलाओं को 2 लाख और 1 करोड़ रोजगार पर सवाल शुरू
Six Months of Bihar NDA Govt: बिहार में नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के छह महीने पूरे होते ही विपक्षी दलों ने नौकरी और महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की मदद पर सवाल पूछना शुरू कर दिया है।
Six Months of Bihar NDA Govt: बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद 20 नवंबर को नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी दसवीं और 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बनी पहली सरकार के कुल छह महीने पूरे होते ही विपक्षी दलों ने एनडीए सरकार से नौकरी-रोजगार और महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की मदद पर सवाल पूछना शुरू कर दिया है। जेडीयू अध्यक्ष नीतीश 5 महीने तक सरकार चलाने के बाद राज्यसभा चुनाव लड़ गए और जीतने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी भाजपा के हवाले कर दी। भाजपा ने डिप्टी सीएम रहे सम्राट चौधरी को बिहार में पार्टी के पहले सीएम के तौर पर चुना। सम्राट चौधरी की सरकार को अब 25 दिन हुए हैं। तीन सप्ताह तक सम्राट चौधरी ने दो डिप्टी सीएम विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव के साथ सरकार चलाई और दो हफ्ते पहले 7 मई को कैबिनेट विस्तार के बाद 32 मंत्रियों को और जोड़ा।
एनडीए सरकार के छह महीने पूरे होते ही तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी), प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी (जेएसपी) और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) ने सवालों के साथ सरकार में शामिल पार्टियों के चुनावी वादे पर प्रहार शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव ने मंगलवार को कहा था कि चुनाव में वोट के लिए महिलाओं को 10-10 हजार रुपये दिये गए, लेकिन अब उन्हें दूसरी किस्त कब दी जाएगी, यह सरकार को बताना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि ऐसा नहीं होने पर महिलाएं भाजपा और एनडीए को खत्म कर देंगी।
वादे के मुताबिक हर दिन मिलना चाहिए था 5476 युवाओं को रोजगार: जन सुराज पार्टी
प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने बुधवार को एनडीए सरकार के 6 महीने पूरे होने के मौके पर संवाददाता सम्मेलन बुलाकर एनडीए सरकार पर युवाओं, महिलाओं और मजदूरों से विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। मनोज भारती ने कहा कि चुनाव के समय किए गए बड़े-बड़े वादे आज जमीन पर कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। सरकार ने 5 साल में 1 करोड़ रोजगार का वादा किया था। इसका मतलब प्रतिदिन लगभग 5476 युवाओं को रोजगार मिलना था। 6 महीने में 9.85 लाख नौकरियां मिल जानी चाहिए थी, लेकिन आज भी युवा पलायन के लिए मजबूर हैं। केवल 25% मजदूरों को राज्य में काम मिल पा रहा है, जबकि 71% मजदूर पलायन कर रहे हैं।
जन सुराज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विवेक कुमार ने BPSC TRE-4 भर्ती का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने छल किया है। चुनाव से पहले नोटिफिकेशन जारी करने का वादा किया गया था, लेकिन आज तक कोई स्पष्ट घोषणा नहीं हुई। आंदोलन करने पर केस दर्ज कर सरकार आवाज दबाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को दो-दो लाख रुपये देने का वादा अब चुनावी जुमला साबित हो रहा है। बिहार पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है।
मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के मुख्य प्रवक्ता देव ज्योति ने सरकार पर महिलाओं से किए वादों को भूल जाने का आरोप लगाया है। देव ज्योति ने कहा कि चुनाव के समय महिलाओं को 10 हजार रुपये देकर बड़े-बड़े वादे किए थे और यह भरोसा दिया गया था कि आगे चलकर महिलाओं को और दो लाख तक दिए जाएंगे। लेकिन छह महीने बीत जाने के बाद भी सरकार वादे को पूरा करने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने जल्द महिलाओं से किए वादों को पूरा नहीं किया तो पार्टी आंदोलन चलाएगी। वीआईपी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मांग की है कि चुनाव के दौरान किए सभी वादों की स्पष्ट समय सीमा घोषित की जाए।