SIR और EVM पर विपक्ष भ्रम फैला रहा, चिराग पासवान ने आरजेडी-कांग्रेस की कमजोरी बताई

एसआईआर पर आरजेडी और कांग्रेस को घेरते हुए केंद्रीय मंत्री और लोजपा-आर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि हार के डर और बेचैनी में विपक्षी नेता गहन पुनरीक्षण को लेकर फर्जी बातें बताकर लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। अगर विपक्षी पार्टियों के बीएलए काम नहीं कर रहे तो यह उनके दल, उनके संगठन की कमजोरी है।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSun, 17 Aug 2025 11:12 PM
लोजपा (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में एसआईआर (मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान) कोई मुद्दा नहीं है। जैसे विपक्ष का ईवीएम और संविधान को लेकर फैलाया हुआ भ्रम धराशाई हुआ, वैसे ही एसआईआर को लेकर बोले जा रहे झूठ का जवाब जनता चुनाव में एनडीए को पुन: जीता कर देगी। केंद्रीय मंत्री ने रविवार को अपने एक वीडियो इंटरव्यू को एक्स पर पोस्ट कर कहा कि बिहार में एनडीए गठबंधन की एक बार फिर से प्रचंड जीत होने वाली है। इससे विपक्ष बुरी तरह डरा हुआ है।

चिराग ने कहा कि हार के डर और बेचैनी में राजद और कांग्रेस के नेता एसआईआर को लेकर फर्जी बातें बताकर लोगों में भ्रम फैला रहे हैं और हंगामा कर लोगों को डरा रहे हैं। उन्होने कहा कि अगर विपक्षी पार्टियों के बीएलए काम नहीं कर रहे तो यह उनके दल, उनके संगठन की कमजोरी है।

मेरे बीएलए यह सुनिश्चित कर रहे हैं, हर वो व्यक्ति जो हमारे देश-प्रदेश का नागरिक है, उसके साथ कतई अन्याय नहीं हो। अगर आपको चुनाव आयोग के बीएलओ पर विश्वास नहीं है तो कम से कम अपने दल के बीएलए पर तो भरोसा रखिए। इनके स्तर से एक भी शिकायत चुनाव आयोग के समक्ष दर्ज नहीं कराई गयी है।