नेगेटिविटी छोड़ सार्थक सलाह दे विपक्ष; विधानसभा सत्र से पहले मंत्री मंगल पांडेय की राजद को नसीहत
बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र से एक दिन पहले मंत्री मंगल पांडेय ने विपक्ष को नसीहत दी है। उन्होने कहा कि नकारात्मक छोड़े और सदन में सकारात्मक तौर पर अपनी बात को रखे, यही विपक्ष को मेरी सलाह होगी। आपको बता दें 18वीं विधानसभा का पहला सत्र कल से शुरू हो रहा है।
नीतीश की नई सकार का पहला विधानसभा सत्र एक दिसंबर से शुरू हो रहा है। जिसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। इस बीच बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडेय ने विपक्ष को नसीहत दी है। उन्होने कहा कि बिहार की जनता ने इस बार विपक्ष को साफ संदेश दे दिया है कि आप ईमानदारी की बातें करें और सही बातें सदन में किया करें। मैं भी विपक्ष को सलाह दूंगा कि आपका काम सरकार को सार्थक सलाह देना, सही बात बताना और सकारात्मक तरीके से सदन में अपनी बात रखना है। राजद नकारात्मक छोड़े और सदन में सकारात्मक तौर पर अपनी बात को रखे, यही विपक्ष को मेरी सलाह होगी।
मंगल पांडेय ने बताया कि कल विधानसभा की बैठक शुरू होगी। सभी सदस्यों को स्पीकर द्वारा शपथ दिलाई जाएगी और उसके बाद विधानसभा की आगे की कार्रवाई होगी। 18 वीं विधान सभा का प्रथम सत्र कल से शुरू होगा। पहले दिन नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथग्रहण होगा। 2 दिसंबर को विधान सभा अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। इसके बाद 3 दिसंबर को विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में विधान मंडल के दोनों सदनों के एक साथ समवेत बैठक में राज्यपाल का अभिभाषण होगा। जबकि, 4 दिसंबर को राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद–विवाद और सरकार का उत्तर होगा। 5 को द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी पर वाद–विवाद और फिर इससे संबंधी विनियोग विधेयक पेश किया जायेगा।
वहीं पहली बार सदन में विधायकों की सीटों पर नया टैब लगाया गया है। अब विधायक टैब से ही सवाल और पूरक पूछेंगे। सदन के अंदर कागज का प्रयोग न के बराबर होगा। नेवा योजना के तहत विधानसभा की कार्यवाही में भी कागज के इस्तेमाल को खत्म किया जा रहा है। 18वीं बिहार विधानसभा में चुनकर आए नए सदस्यों को यह नई व्यवस्था तोहफा के रूप में मिलने जा रही है।