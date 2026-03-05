राज्यसभा के लिए विपक्ष का कैंडिडेट फाइनल; तेजस्वी यादव नहीं, राजद से इस नेता को टिकट

राज्यसभा चुनाव के लिए राजद की ओर से अमरेंद्र धारी सिंह के नाम पर मुहर लगी है। आज वे नामांकन दाखिल करेंगे। विधानसभा में उनके नाम की नाजिर रसीद कट गई है।

Rajya Sabha Election 2026: राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन विपक्ष के उम्मीदवार का नाम फाइनल हो गया है। पहले से तेजस्वी यादव की चर्चा की जा रही थी लेकिन, राजद की ओर से अमरेंद्र धारी सिंह के नाम पर मुहर लगी है। आज वे नामांकन दाखिल करेंगे। एडी सिंह वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं। 9 अप्रैल को उनका कार्यकाल ख़त्म हो रहा है। पार्टी ने उनको दुबारा मौका दिया है। वे 11:00 बजे नामांकन करने को विधानसभा पहुंचेंगे। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव सहित पार्टी के अन्य नेता मौजूद रहेंगे।

राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव की प्रक्रिया जारी है। आज नामांकन की अंतिम तिथि है। बिहार से पांच सीटों के लिए चुनाव हैं। 16 मार्च को मतदान की तारीख तय की गयी है। आगामी 9 अप्रैल को पांच राज्यसभा सांसद हरिवंश नारायण सिंह, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा, प्रेमचंद्र गुप्ता और अमरेंद्र धारी सिंह का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। राजद ने फिर से उन्हें मौका दिया है। इससे पहले चर्चा थी कि तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति से दिल्ली की पॉलिटिक्स में छलांग लगाएंगे। इसके लिए वे राज्यसभा जाएंगे। पिछले दिनों पटना में हुई बैठक में तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद को उम्मीदवार के चयन के लिए अधिकृत किया गया था। कयास लगाए जा रहे थे कि तेजस्वी का राज्यसभा चुनाव लड़ना तय है।

गुरुवार को राजद की ओर से बताया गया कि अमरेंद्रधारी सिंह को ही फिर से मौका दिया जाएगा। उनके नाम की नाजिर रसीद कटवा ली गई है। आज ही वह नामांकन दाखिल करेंगे। नॉमिनेशन के दौरान तेजस्वी यादव मौजूद रहेंगे। हालांकि, एडी सिंह की जीत सुनिश्चित नहीं है क्योंकि विपक्ष के पास मात्र 35 विधायकों का नंबर पावर है। जीत के लिए 41 का आंकड़ा चाहिए। तेजस्वी यादव को यदि ओवैसी के 5 विधायकों और मायावती की बसपा के एक एमएलए का समर्थन मिलता है तो जीत हो सकती है। लेकिन, एआईएमआईएम ने अपना कैंडिडेट उतारने का ऐलान कर दिया है। एआईएमआईएम ने तेजस्वी यादव से समर्थन भी मांगा है।