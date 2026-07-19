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ऑपरेशन साइबर प्रहारः 5 हजार फर्जी खातों की पहचान, रडार पर बैंककर्मी; क्या होता है म्यूल अकाउंट?

By Sudhir Kumar
पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो
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म्यूल अकाउंट बनाने वाले साइबर अपराधी, उसके एजेंट और इसमें संलिप्त बैंक कर्मियों को चिह्नित करने और उनके नेटवर्क को तोड़ने के लिए बिहार पुलिस साइबर प्रहार अभियान चला रही है।

ऑपरेशन साइबर प्रहारः 5 हजार फर्जी खातों की पहचान, रडार पर बैंककर्मी; क्या होता है म्यूल अकाउंट?

Operation Cyber Prahar: बिहार में साइबर अपराध में ठगी गयी राशि को रखने और मनी लॉन्ड्रिंग में उसका इस्तेमाल करने वाले बैंक खातों (म्यूल अकाउंट) पर शिकंजा कसने लगा है। म्यूल अकाउंट बनाने वाले साइबर अपराधी, उसके एजेंट और इसमें संलिप्त बैंक कर्मियों को चिह्नित करने और उनके नेटवर्क को तोड़ने के लिए बिहार पुलिस साइबर प्रहार अभियान चला रही है। एनसीआरपी (नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल) पर देश भर से मिली शिकायतों के आधार पर बिहार में अब तक 63 करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी से संबंधित पांच हजार से अधिक म्यूल खातों की पहचान की गयी है। साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई (सीसीएसयू) के मुताबिक इनमें से 700 से अधिक म्यूल खातों का सत्यापन करते हुए 21 नयी प्राथमिकियां दर्ज की गयी हैं, जबकि इससे जुड़े 54 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

संलिप्त बैंककर्मियों की हो रही पहचान

बैंकों में म्यूल खाता खोलने में संलिप्त बैंककर्मियों की पहचान भी की जा रही है। सीसीएसयू के मुताबिक राज्य में 22 ऐसी बैंक शाखाओं को चिह्नित किया गया है, जहां सर्वाधिक 3113 म्यूल बैंक खाते खोले गये थे। इकाई ने ऐसे बैंक प्रशासन से खोले गये म्यूल खातों को लेकर जानकारी मांगी है। इनमें संलिप्त बैंककर्मियों की पहचान कर जानकारी देने का निर्देश दिया गया है।

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म्यूल खाता खोलने वाले गिरोहों पर भी नजर

सीसीएसयू की म्यूल खाता खोलने वाले गिरोहों पर भी नजर है। प्रारंभ में साइबर अपराधी खुद बैंकों में म्यूल अकाउंट खोल कर उसमें ठगी की राशि रखते थे। हाल के दिनों में स्थानीय स्तर पर कई ऐसे गिरोह सक्रिय हो गये हैं, जो दर्जनों म्यूल अकाउंट खोल कर उसे साइबर अपराधियों को बेचते हैं। इसके बदले उनको कमीशन की मोटी रकम दी जाती है। कई म्यूल अकाउंट फर्जी दस्तावेजों पर खोले जाते हैं, जबकि कई बार भोले-भाले ग्रामीणों को पैसे का लालच देकर उनके नाम भी म्यूल अकाउंट खोले जाने की जानकारी मिली है।

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म्यूल अकाउंट का मनी लॉन्ड्रिंग में कर रहे इस्तेमाल

साइबर ठग अब म्यूल अकाउंट का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में भी कर रहे हैं। इसमें साइबर ठगी की राशि को क्रिप्टोकरेंसी में बदल कर उसे विदेश भेज दिया जाता है। फिर मनी लॉन्ड्रिंग के सहारे देश में ही रुपये में रकम प्राप्त कर ली जाती है। हाल ही में पटना साइबर थाना में ऐसा ही मामला पकड़ा गया था। अधिकारियों के मुताबिक साइबर सुरक्षा इकाई म्यूल अकाउंट के पूरे पैटर्न का अध्ययन करते हुए कार्रवाई में जुटी है।

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क्या है म्यूल अकाउंट

किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर खोला गया ऐसा बैंक खाता, जिसका इस्तेमाल साइबर अपराधी धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के काले धन को छिपाने या इधर-उधर ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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