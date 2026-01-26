रीलबाजी में खुलेआम पिस्टल से फायरिंग, फिर बजी ताली; अब युवकों को ढूंढ रही पुलिस

संक्षेप: कटिहार में फायरिंग से जुड़ा एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि यह नगर थाना क्षेत्र के वार्ड 33 का है। वीडियो में युवक पिस्टल कॉक कर हवा में फायर करता दिख रहा है। लोगों में दहशत है और एसपी से जांच व गिरफ्तारी की मांग की गई है।

कटिहार जिले में अवैध हथियारों के प्रदर्शन और फायरिंग से जुड़े मामलों ने एक बार फिर कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कोढ़ा थाना क्षेत्र के बैजनाथपुर सिमरिया में बाइक पर बैठे युवक द्वारा पिस्टल से फायरिंग की घटना अभी शांत भी नहीं हुई थी कि अब एक और फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह ताजा वीडियो नगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 33 से जुड़ा हुआ है, हालांकि वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि हिंदुस्तान नहीं करता है।

वायरल वीडियो में तीन युवक एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि उनमें से एक युवक अपने हाथ में पिस्टल लेता है, उसे कॉक करता है और फिर हवा में फायर कर देता है। इस दौरान बाकी युवक भी उसके साथ मौजूद दिखाई देते हैं। वीडियो के सामने आने के बाद वार्ड नंबर 33 के लोगों में भय और दहशत का माहौल बन गया है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार हथियार लहराने और फायरिंग के वीडियो वायरल होने से इलाके में असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है। लोगों को डर है कि यदि इस तरह की घटनाओं पर समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो इससे अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा और आम नागरिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। साथ ही यह स्थिति पुलिस और प्रशासन के लिए भी गंभीर चुनौती बनती जा रही है।