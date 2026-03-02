Hindustan Hindi News
बिहार के जमुई में मस्जिद से नमाज पढ़कर निकल रहे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग, 4 जख्मी

Mar 02, 2026 10:01 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, निज प्रतिनिधि, सिकंदरा, जमुई
घायलों में जखरा गांव निवासी मकसूद खान के पुत्र नुमान खान, मोफीज खान, रियाजकला खान के पुत्र अरबाज खान और अलीम खान के पुत्र अरमान खान शामिल हैं। इसमें नुमान खान की हालत नाजुक है। गोली मारने का आरोप गांव के ही कुछ लोगों पर लगाया गया है।

Jamui News: बिहार में मस्जिद से नमाज पढ़ कर निकल रहे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई हैं। घटना जमुई जिले की है। जमुई में सिकंदरा के जखरा गांव में रविवार की शाम सात बजे पुरानी रंजिश में बदमाशों ने मस्जिद से नमाज पढ़कर निकलते ही ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दीं। इसमें चार लोग घायल हो गए। सभी को छाती, गर्दन और कंधे में गोली लगी है।

परिजनों ने चारों घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। वहां से चारों को पटना रेफर कर दिया गया। घायलों में जखरा गांव निवासी मकसूद खान के पुत्र नुमान खान, मोफीज खान, रियाजकला खान के पुत्र अरबाज खान और अलीम खान के पुत्र अरमान खान शामिल हैं। इसमें नुमान खान की हालत नाजुक है। गोली मारने का आरोप गांव के ही कुछ लोगों पर लगाया गया है। एसडीपीओ सतीश सुमन ने बताया कि बदमाशों की तलाश में छापेमारी व जांच कर रही है।

सिकंदरा के जखरा गांव में इस गोलीबार की सूचना पर टाउन थाना की पुलिस ने सदर अस्पताल में घायलों से घटना की जानकारी ली। घायल के पिता मकसूद खान ने बताया कि करीब छह माह पहले खेत में मवेशी चराने को लेकर झगड़ा हुआ था। उस समय मारपीट भी हुई थी। जिसका केस चल रहा है।

उसी रंजिश में मस्जिद के पास पहले घात लगाए लोगों ने नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर निकलते ही सभी लोगों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गये। परिवार वालों का रो-रो कर बुरा हाल हो रहा है। सांत्वना देने के लिए लोगों की भीड़ परिजनों के घर पर जुट गई। परिजनों का कहना कि जल्द ही मामले की जांच-पड़ताल कर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सूचना के बाद घटना स्थल पर एसडीपीओ व अन्य पुलिस पदाधिकारी पहुंचकर घटना की पड़ताल में जुटे हैं।

कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रह है कि अवैध हथियार से यह फायरिंगकी गई है। पुलिस गोलीबारी करने वाले अपराधियों की धर-पकड़ में जुटी हुई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पूरी घटना की जांच के लिए एक टीम बना दी गई है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
