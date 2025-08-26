तेजस्वी यादव पर सिर्फ राहुल गांधी फैसला नहीं लेंगे, सीएम फेस पर मुकेश सहनी ने बढ़ाई हलचल

बिहार चुनाव में महागठबंधन के सीएम फेस पर मुकेश सहनी ने हलचल बढ़ा दी है। सहनी ने कहा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने को लेकर सिर्फ राहुल गांधी फैसला नहीं लेंगे।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम फेस बनाने को लेकर सियासत गर्म है। अब विपक्षी गठबंधन में शामिल विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के सुप्रीमो मुकेश सहनी के बयान से हलचल तेज हो गई है। सुपौल में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान सहनी ने कहा कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने पर फैसला सिर्फ राहुल गांधी नहीं लेंगे। पिछले दिनों पूर्णिया में महागठबंधन की प्रेस वार्ता के दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी को सीएम बनाने के सवाल को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने टाल दिया था। इससे चर्चाओं का दौर शुरू हो गया था। सत्ताधारी भाजपा और एनडीए के नेताओं ने भी इसे मुद्दा बना दिया था।

बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने मंगलवार को सुपौल में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, "सिर्फ राहुल गांधी निर्णय नहीं लेंगे कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे। बल्कि सभी दल मिलकर इस पर फैसला करेंगे। स्पष्ट है कि तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे लेकिन ये तय गठबंधन के स्तर से होगा।" सहनी ने इस बयान से स्पष्ट कर दिया कि सिर्फ कांग्रेस या राहुल गांधी की राय से मुख्यमंत्री पद पर फैसला नहीं होगा, बल्कि सभी पार्टियों की इस पर सहमति ली जाएगी।