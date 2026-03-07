Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

मेरी सिर्फ भूमिका बदल रही है, सारी चीजें वही रहेंगी; नीतीश ने रोते विधायकों को ऐसे संभाला

Mar 07, 2026 06:17 am ISTSudhir Kumar पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो
share Share
Follow Us on

नीतीश कुमार ने कहा कि सबके सहयोग व समर्थन से बिहार के लिए वह भविष्य में काम करते रहेंगे। नीतीश कुमार ने सभी सांसदों, विधायकों व विधानपार्षदों के सहयोग व समर्थन के लिए उनका आभार भी जताया।

मेरी सिर्फ भूमिका बदल रही है, सारी चीजें वही रहेंगी; नीतीश ने रोते विधायकों को ऐसे संभाला

Nitish Kumar News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू के विधायकों, सांसदों समेत प्रमुख नेताओं की बैठक शुक्रवार शाम को अपने आवास पर बुलाई। राज्यसभा जाने पर उन्होंने कहा कि उनकी सिर्फ भूमिका बदल रही है, सारी चीजें वही रहेंगी। बिहार की सरकार अपना काम करती रहेगी। जो काम हो रहा है, उसे आगे बढ़ाया जाएगा। जनता से जो भी वायदे किये गये हैं, उसे पूरा किया जाएगा। जनता ने जिस विश्वास व उम्मीद से एनडीए सरकार को जनादेश दिया है, उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। नीतीश कुमार के फैसले से भावुक जदयू नेताओं को उन्होंने ढाढस दिलाया कि वे बिहार से अलग नहीं होंगे।

सबके सहयोग व समर्थन से बिहार के लिए वह भविष्य में काम करते रहेंगे। नीतीश कुमार ने सभी सांसदों, विधायकों व विधानपार्षदों के सहयोग व समर्थन के लिए उनका आभार भी जताया। नीतीश कुमार शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर पार्टी सांसदों, विधायकों और विधानपार्षदों को संबोधित कर रहे थे। संसदीय कार्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने प्रारंभ में बैठक को संबोधित किया। इसके बाद जब मुख्यमंत्री बोलने के लिए उठे तो कई विधायक भावुक हो गए। कई की आंखों में आसूं आ गए तो कई फफक-फफक कर रोने लगे। कई विधायकों ने तो उनसे उनके निर्णय पर पुनर्विचार का भी अनुरोध किया। बैठक को संजय झा, ललन सिंह, श्रवण कुमार, बिजेन्द्र यादव ने भी संबोधित किया।

ये भी पढ़ें:CM नीतीश के 10 क्रांतिकारी फैसले जिनसे बदली बिहार की सूरत, कई राज्यों ने अपनाया

बैठक के बाद वरीय नेताओं ने इसकी जानकारी साझा की। विजय चौधरी ने कहा कि सीएम का नेतृत्व बिहार की नयी सरकार व जदयू को मिलता रहेगा। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि सीएम का संरक्षण व नेतृत्व बिहार को मिलता रहेगा। विधायक विनय चौधरी ने कहा कि सीएम का निर्णय सर्वमान्य है, लेकिन हम उनके राज्यसभा जाने के पक्ष में नहीं हैं। मंजीत सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार में काम करते रहेंगे। नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार विकास कार्यों का जायजा लेने जिलों में जाते रहेंगे।

ये भी पढ़ें:नीतीश का 'मार्च' से खास रिश्ता , पटना से दिल्ली तक बिहार सीएम का सियासी सफर

नाराज कार्यकर्ता जदयू दफ्तर पहुंचे, नारेबाजी की

इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने के निर्णय से कार्यकर्ताओं की नाराजगी गुरुवार को भी दिखी। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता जदयू कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थन में नारे लगाए। पार्टी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि यह जनादेश का अपमान है। उनका कहना था कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के नाम पर वोट दिया था। उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। ऐसे में मुख्यमंत्री पद के लिए केवल नीतीश कुमार ही योग्य हैं। कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार से अपने निर्णय पर पुनर्विचार का अनुरोध भी किया। इसके पहले कई कार्यकर्ताओं ने मुख्य द्वार पर धरना दिया। वे बैनर लगाकर कई घंटा बैठे।

ये भी पढ़ें:नीतीश जो करने जा रहे, वो अब तक लालू यादव ही कर पाए; तीसरा कोई नहीं
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar News Nitish Kumar JDU अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।