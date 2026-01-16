Hindustan Hindi News
बिहार में डी फार्मा वाले ही फार्मासिस्ट बनेंगे; सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बहाली का रास्ता साफ

संक्षेप:

बिहार में अब डी फार्मा वाले ही फार्मासिस्ट के पद पर बहाल हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने राज्य के कानून को सही करार दिया है।

Jan 16, 2026 08:12 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, विधि संवाददाता, पटना
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार से जुड़े मामले में अपने आदेश में कहा कि डी फार्मा वाले ही फार्मासिस्ट के पद पर बहाल हो सकते हैं। कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। फार्मासिस्ट की बहाली के लिए बनाई गई नियमावली को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने सभी अर्जी को नामंजूर करते हुए कहा कि फर्मासिस्ट के पद पर बहाल होने के लिए न्यूनतम अर्हता डी फार्मा निर्धारित है। बी फार्मा और एम फार्मा वाले अभ्यर्थी फर्मासिस्ट के बजाए अन्य उच्च पद पर बहाल होने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन फर्मासिस्ट के पद पर सिर्फ डी फार्मा वाले ही बहाल होंगे।

कोर्ट ने राज्य सरकार के कानून को सही ठहराते हुए सभी अर्जी को खारिज कर दिया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर चुनौती दी गई। राज्य सरकार ने फार्मसिस्टों की बहाली के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी योग्यता को अनिवार्य योग्यता तय कर बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने फार्मासिस्ट के 2473 पदों पर नियमित बहाली के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया था। शैक्षणिक योग्यता विज्ञान में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण के साथ राज्य के फार्मेसी संस्थान से डिप्लोमा इन फार्मेसी की योग्यता और बिहार फार्मेसी काउंसिल से पंजीकृत होना अनिवार्य शर्त निर्धारित की थी।

वैसे अभ्यर्थी जो डिप्लोमा इन फार्मेसी की योग्यता प्राप्त करने के बाद बी फार्मा और एम फार्मा की भी योग्यता हासिल की हो वे उसे भी इस पद के योग्य बताया था। बिहार सरकार ने बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली 2014 में आवश्यक संशोधन करते हुए यह स्पष्ट किया कि 75 अंकों की परीक्षा ली जाएगी और 25 अंक अनुभव के लिए रखे गए हैं।