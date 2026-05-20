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बिजली उपभोक्ता ध्यान दें! ऑनलाइन सेवाएं आज शाम सात बजे से 37 घंटे तक बंद रहेंगी

Nishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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इस अवधि में बिजली बिल भुगतान, स्मार्ट प्रीपेड रिचार्ज, नया विद्युत कनेक्शन, लोड या नाम परिवर्तन, बिल सुधार सहित अन्य ऑनलाइन सेवाएं नहीं मिलेंगी। ऊर्जा विभाग ने विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि इस दौरान उपभोक्ताओं का स्मार्ट मीटर रिचार्ज नहीं होने की स्थिति में भी बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होगी।

बिजली उपभोक्ता ध्यान दें! ऑनलाइन सेवाएं आज शाम सात बजे से 37 घंटे तक बंद रहेंगी

बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को 37 घंटे तक बिजली की ऑनलाइन सेवाएं नहीं मिल सकेंगी। बिजली उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं आधुनिक डिजिटल सुविधा के लिए नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा नया बिलिंग प्रणाली लायी जा रही है। इस कारण बुधवार की शाम 7 बजे से शुक्रवार (22 मई) की सुबह 8 बजे तक बिजली उपभोक्ताओं से संबंधित सभी ऑनलाइन सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेंगी।

ऊर्जा विभाग ने विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि इस दौरान उपभोक्ताओं का स्मार्ट मीटर रिचार्ज नहीं होने की स्थिति में भी बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होगी। इस अवधि में बिजली बिल भुगतान, स्मार्ट प्रीपेड रिचार्ज, नया विद्युत कनेक्शन, लोड या नाम परिवर्तन, बिल सुधार सहित अन्य ऑनलाइन सेवाएं नहीं मिलेंगी। दोनों बिजली कंपनियों ने बिजली उपभोक्ताओं से कहा है कि वे आवश्यक बिजली बिल भुगतान और स्मार्ट प्रीपेड रिचार्ज निर्धारित समय से पूर्व कर लें, ताकि असुविधा से बचा जा सके। नये सॉफ्टवेयर से उपभोक्ताओं को अधिक सुरक्षित, तेज एवं आधुनिक डिजिटल सेवाएं मिलेंगी।

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प्रियदर्शिनी नगर फीडर एक घंटा बंद रहेगा

पथ निर्माण विभाग के कार्य के कारण बुधवार को दिन में साढ़े 11 से साढ़े 12 बजे के बीच रेडिएंट पावर सब स्टेशन के तहत 11 केवी प्रियदर्शिनी नगर फीडर शटडाउन रहेगा। इस कारण गणेश दत्त पथ, विजय विहार, पूर्वी जजेज कॉलोनी इलाके की बिजली बाधित रहेगी।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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