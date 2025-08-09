One Rakhi one vote for Tejashwi On Rakshabandhan RJD launched a song on behalf of the sisters of Bihar एक राखी, एक वोट तेजस्वी भैया के लिए; रक्षाबंधन पर RJD ने बिहार की बहनों की तरफ से गाना लॉन्च किया, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsOne Rakhi one vote for Tejashwi On Rakshabandhan RJD launched a song on behalf of the sisters of Bihar

एक राखी, एक वोट तेजस्वी भैया के लिए; रक्षाबंधन पर RJD ने बिहार की बहनों की तरफ से गाना लॉन्च किया

रक्षाबंधन पर बिहार की बहनों की तरफ से आरजेडी ने कैंपेन सॉन्ग रिलीज किया है। जिसमें 'एक राखी और एक वोट तेजस्वी भैया के नाम' की अपील की गई है। गाने में राज्य की समस्याओं बेरोजगारी, पलायन और महंगाई को दर्शाया गया है।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSat, 9 Aug 2025 03:18 PM
share Share
Follow Us on
एक राखी, एक वोट तेजस्वी भैया के लिए; रक्षाबंधन पर RJD ने बिहार की बहनों की तरफ से गाना लॉन्च किया

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले रक्षाबंधन पर राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार की बहनों के तरफ से एक कैंपेन सॉन्ग रिलीज किया है। 4 मिनट 13 सेकेंड के इस गाने में तेजस्वी यादव को बिहार का बेटा बताते हुए महिलाओं से एक राखी और एक वोट की अपील की गई है। वीडियो के जरिए बिहार की समस्याओं रोजगारी, भ्रष्टाचार और पलायन को दर्शाया गया है। गाने की शुरुआत बिहार की बेटियां लिखेंगी नया अध्याय से है।

तेजस्वी यादव ने भी पार्टी के इस गाने का वीडियो ट्वीट किया है। जिसके बोल हैं, बिहार की बेटियां तोड़ेंगी...बीस साल के विनाश की बेड़ियां। एक राखी और एक वोट अपने तेजस्वी भैया के लिए… आज रक्षाबंधन पर हर मां, हर बेटी, हर बहन ये शपथ दिल से ले रही है। मुस्कुराकर विश्वास के साथ कह रही है। “क़सम बिहार की अबकी ये सरकार बदलेंगे , सपने साकार करने वाले तेजस्वी भैया को लाकर ही दम लेंगे।

गाने में महागठबंधन की योजनाओं का जिक्र भी है। राजद का गाना चुनावी रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। जिसके जरिए महिलाओं और युवाओं को जोड़ने की कवायद की जा रही है। तेजस्वी ने गाना साझा कर बिहार की बहनों से समर्थन मांगा है। इससे पहले रक्षाबंधन पर बधाई संदेश देते हुए नेता प्रतिपक्ष ने लिखा कि मेरी प्रिय बिहार की बहनों, आप सभी को ‘रक्षाबंधन’ की हार्दिक शुभकामनाएं, ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको इस रक्षाबंधन सुख, समृद्धि, शांति और प्रगति प्रदान करे।

ये भी पढ़ें:झूठा नंबर-1 कौन? सम्राट चौधरी बोले- राहुल और तेजस्वी में चल रहा कॉम्पिटिशन
ये भी पढ़ें:पटना SDO ने तेजस्वी के एक वोटर कार्ड को फर्जी बताया, कहा- 16 अगस्त तक जमा करें
ये भी पढ़ें:सीतामढ़ी से अमित शाह ने लालू, राहुल, तेजस्वी को SIR और ऑपरेशन सिंदूर पर घेरा

शुभकामनाओं के साथ-साथ महागठबंधन की योजनाओं का भी ब्लू प्रिंट साझा किया। जिसमें माई-बहन योजना से लेकर 200 यूनिट फ्री बिजली, हर रसोईघर में 500 रुपए में सिलेंडर, हर इच्छुक बेटी को नौकरी और रोजगार, मुफ्त परीक्षा फॉर्म, परीक्षा केंद्र पर जाने तक का मुफ्त किराया, विधवा माताओं और बहनों की पेंशन 1500 रुपए करने का वादा शामिल है।