एक राखी, एक वोट तेजस्वी भैया के लिए; रक्षाबंधन पर RJD ने बिहार की बहनों की तरफ से गाना लॉन्च किया

रक्षाबंधन पर बिहार की बहनों की तरफ से आरजेडी ने कैंपेन सॉन्ग रिलीज किया है। जिसमें 'एक राखी और एक वोट तेजस्वी भैया के नाम' की अपील की गई है। गाने में राज्य की समस्याओं बेरोजगारी, पलायन और महंगाई को दर्शाया गया है।

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले रक्षाबंधन पर राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार की बहनों के तरफ से एक कैंपेन सॉन्ग रिलीज किया है। 4 मिनट 13 सेकेंड के इस गाने में तेजस्वी यादव को बिहार का बेटा बताते हुए महिलाओं से एक राखी और एक वोट की अपील की गई है। वीडियो के जरिए बिहार की समस्याओं रोजगारी, भ्रष्टाचार और पलायन को दर्शाया गया है। गाने की शुरुआत बिहार की बेटियां लिखेंगी नया अध्याय से है।

तेजस्वी यादव ने भी पार्टी के इस गाने का वीडियो ट्वीट किया है। जिसके बोल हैं, बिहार की बेटियां तोड़ेंगी...बीस साल के विनाश की बेड़ियां। एक राखी और एक वोट अपने तेजस्वी भैया के लिए… आज रक्षाबंधन पर हर मां, हर बेटी, हर बहन ये शपथ दिल से ले रही है। मुस्कुराकर विश्वास के साथ कह रही है। “क़सम बिहार की अबकी ये सरकार बदलेंगे , सपने साकार करने वाले तेजस्वी भैया को लाकर ही दम लेंगे।

गाने में महागठबंधन की योजनाओं का जिक्र भी है। राजद का गाना चुनावी रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। जिसके जरिए महिलाओं और युवाओं को जोड़ने की कवायद की जा रही है। तेजस्वी ने गाना साझा कर बिहार की बहनों से समर्थन मांगा है। इससे पहले रक्षाबंधन पर बधाई संदेश देते हुए नेता प्रतिपक्ष ने लिखा कि मेरी प्रिय बिहार की बहनों, आप सभी को ‘रक्षाबंधन’ की हार्दिक शुभकामनाएं, ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको इस रक्षाबंधन सुख, समृद्धि, शांति और प्रगति प्रदान करे।