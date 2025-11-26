Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsOne man 4 names fraud of Rs 100 crores Prem Prakash Vidyarthi photos with politicians celebrity
एक आदमी, 4 नाम और 100 करोड़ की ठगी; प्रेम प्रकाश के नेता-सेलिब्रिटी संग फोटो वायरल

एक आदमी, 4 नाम और 100 करोड़ की ठगी; प्रेम प्रकाश के नेता-सेलिब्रिटी संग फोटो वायरल

संक्षेप:

बिहार के औरंगाबाद का रहने वाले प्रेम प्रकाश विद्यार्थी को यूपी के लखनऊ में एमबीबीएस एडमिशन के नाम पर 100 करोड़ रुपये की ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसके बिहार के कई राजनेताओं के साथ फोटो वायरल हो रहे हैं।

Wed, 26 Nov 2025 11:31 PMJayesh Jetawat हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, औरंगाबाद
share Share
Follow Us on

नीट परीक्षा पास कराकर एमबीबीएस और अन्य मेडिकल कोर्स में एडमिशन का ठेका लेकर 100 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी करने वाले गिरोह का सरगना प्रेम प्रकाश विद्यार्थी बिहार के औरंगाबाद जिले का रहने वाला है। यह आदमी एक है लेकिन इसके चार नाम हैं। शातिर प्रेम प्रकाश, अभिनव शर्मा, राजीव सिंह और सर्वेश शुक्ला नाम से भी अपनी पहचान रखता है। उसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। वह यूपी, बिहार, दिल्ली और गुजरात में बीते डेढ़ दशक से ठगी का नेटवर्क चला रहा था। उसके कई सेलिब्रिटी और राजनेताओं के साथ फोटो सोशल मीडिया पर हैं। बिहार सरकार में मंत्री से लेकर विपक्ष के नेताओं के साथ वह फोटो में नजर आ चुका है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्रेम प्रकाश विद्यार्थी की गिरफ्तारी की सूचना फैलते ही बुधवार को बिहार के औरंगाबाद में हड़कंप मच गया। पूर्व में भी उसे पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और वह जेल गया था। वह मूल रूप से औरंगाबाद जिले के बारूण प्रखंड के सिरिस फतेहपुर का रहने वाला है। उसके पिता का नाम सरदार सिंह। पिता किसान के रूप में काम करते हैं और मां भी गांव में ही रहती हैं। परिवार के लोगों को उसकी गिरफ्तारी की विशेष जानकारी नहीं है।

स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि प्रेम प्रकाश विद्यार्थी गांव में कम ही आता रहा है। वह पूर्व में सॉफ्टवेयर से संबंधित कार्यों के अलावा ऑनलाइन गेमिंग, एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कराने, नीट परीक्षा पास कराने आदि का प्रलोभन देता रहा है। इसको लेकर ही उस पर ठगी के आरोप लगे थे। पूर्व में उसने काफी लग्जरी जीवन जिया है। अपने निजी पैसों से उसने फतेहपुर गांव में घाट का निर्माण कराया था। गांव में उसकी छवि को लेकर विशेष चर्चा नहीं होती है।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

ग्रामीणों ने बताया कि प्रेम प्रकाश से मुलाकात कम ही हो पाती है। उसकी सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें उपलब्ध हैं। इसमें वह बॉलीवुड करीना कपूर से लेकर कई बड़े लोगों के साथ फोटो खिंचवा चुका है। बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेताओं के साथ भी उसके फोटो हैं। फिलहाल इनकी जांच हो रही है।

ग्रामीणों ने बताया कि प्रेम प्रकाश विद्यार्थी को गांव में कनहाई के नाम से भी लोग जानते हैं। इस मामले पर बारुण थानाध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है। उसकी गिरफ्तारी की सूचना घर पर नहीं आ पाई है।

पिता बोले- 6 साल से घर नहीं आया बेटा

प्रेम प्रकाश विद्यार्थी के पिता सरदार सिंह ने फोन पर बताया कि उन्हें बेटे की गिरफ्तारी की जानकारी नहीं है। वह और उनकी पत्नी पानपति देवी घर पर ही रहते हैं। बेटा उनसे अलग नहीं है लेकिन कहां रहता है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। पिता ने कहा कि प्रेम प्रकाश बीते 5-6 सालों से गांव नहीं आया है। पूर्व में वह धारा 420 के केस में जेल जा चुका है। उनके पास एक कट्ठा खेत नहीं है। घर का खर्च बेटी, दामाद और भगिना उठाते हैं। देखभाल भी वही लोग करते हैं।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
NEET MBBS Bihar News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।