एक आदमी, 4 नाम और 100 करोड़ की ठगी; प्रेम प्रकाश के नेता-सेलिब्रिटी संग फोटो वायरल

संक्षेप: बिहार के औरंगाबाद का रहने वाले प्रेम प्रकाश विद्यार्थी को यूपी के लखनऊ में एमबीबीएस एडमिशन के नाम पर 100 करोड़ रुपये की ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसके बिहार के कई राजनेताओं के साथ फोटो वायरल हो रहे हैं।

नीट परीक्षा पास कराकर एमबीबीएस और अन्य मेडिकल कोर्स में एडमिशन का ठेका लेकर 100 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी करने वाले गिरोह का सरगना प्रेम प्रकाश विद्यार्थी बिहार के औरंगाबाद जिले का रहने वाला है। यह आदमी एक है लेकिन इसके चार नाम हैं। शातिर प्रेम प्रकाश, अभिनव शर्मा, राजीव सिंह और सर्वेश शुक्ला नाम से भी अपनी पहचान रखता है। उसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। वह यूपी, बिहार, दिल्ली और गुजरात में बीते डेढ़ दशक से ठगी का नेटवर्क चला रहा था। उसके कई सेलिब्रिटी और राजनेताओं के साथ फोटो सोशल मीडिया पर हैं। बिहार सरकार में मंत्री से लेकर विपक्ष के नेताओं के साथ वह फोटो में नजर आ चुका है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्रेम प्रकाश विद्यार्थी की गिरफ्तारी की सूचना फैलते ही बुधवार को बिहार के औरंगाबाद में हड़कंप मच गया। पूर्व में भी उसे पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और वह जेल गया था। वह मूल रूप से औरंगाबाद जिले के बारूण प्रखंड के सिरिस फतेहपुर का रहने वाला है। उसके पिता का नाम सरदार सिंह। पिता किसान के रूप में काम करते हैं और मां भी गांव में ही रहती हैं। परिवार के लोगों को उसकी गिरफ्तारी की विशेष जानकारी नहीं है।

स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि प्रेम प्रकाश विद्यार्थी गांव में कम ही आता रहा है। वह पूर्व में सॉफ्टवेयर से संबंधित कार्यों के अलावा ऑनलाइन गेमिंग, एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कराने, नीट परीक्षा पास कराने आदि का प्रलोभन देता रहा है। इसको लेकर ही उस पर ठगी के आरोप लगे थे। पूर्व में उसने काफी लग्जरी जीवन जिया है। अपने निजी पैसों से उसने फतेहपुर गांव में घाट का निर्माण कराया था। गांव में उसकी छवि को लेकर विशेष चर्चा नहीं होती है।

ग्रामीणों ने बताया कि प्रेम प्रकाश से मुलाकात कम ही हो पाती है। उसकी सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें उपलब्ध हैं। इसमें वह बॉलीवुड करीना कपूर से लेकर कई बड़े लोगों के साथ फोटो खिंचवा चुका है। बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेताओं के साथ भी उसके फोटो हैं। फिलहाल इनकी जांच हो रही है।

ग्रामीणों ने बताया कि प्रेम प्रकाश विद्यार्थी को गांव में कनहाई के नाम से भी लोग जानते हैं। इस मामले पर बारुण थानाध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है। उसकी गिरफ्तारी की सूचना घर पर नहीं आ पाई है।