बिहार में यहां एक ही जगह पर 127 कौओं की मौत से हड़कंप, वन विभाग ने शुरू की जांच

संक्षेप:

फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों ने प्रथम दृष्टया ठंड के कारण मौत की आशंका जताई, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में मौत को देखते हुए विभाग पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने बताया कि सूचना मिलते ही टीम ने त्वरित कार्रवाई की और सभी शव जब्त कर लिए। फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारण का पता चलेगा।

Jan 12, 2026 08:44 am IST
बिहार के भागलपुर जिले में अचानक कौओं की मौत क्यों होने लगी है? वन विभाग इस सवाल की तलाश में अब जुट गया है। दरअसल यहां नवगछिया अनुमंडल कार्यालय के मैदान में रविवार को एक ही स्थान पर 127 कौओं की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी राजीव कुमार के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची और सभी मृत कौओं को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया।

प्रत्यक्षदर्शी दरोगा कुमार ने बताया कि मृत कौए कचहरी ग्राउंड स्थित पेड़ों के आसपास और नीचे जमीन पर पड़े थे। एक ही जगह इतनी बड़ी संख्या में मौत देखकर लोग हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि इससे पहले उन्होंने ऐसी घटना कभी नहीं देखी।

फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों ने प्रथम दृष्टया ठंड के कारण मौत की आशंका जताई, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में मौत को देखते हुए विभाग पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने बताया कि सूचना मिलते ही टीम ने त्वरित कार्रवाई की और सभी शव जब्त कर लिए। फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारण का पता चलेगा। फिलहाल जांच जारी है और आसपास के इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है।

