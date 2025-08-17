महाराष्ट्र में एक करोड़ नए वोटर पैदा कर दिए, बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे; बोले राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा कि एसआइआर के माध्यम से जो वोटों की चोरी की जा रही है, उसे हम पूरे बिहार की जनता को दिखाएंगे। राहुल ने कहा कि यह संविधान और मताधिकार को बचाने की लड़ाई है। हम गरीबों के वोट की चोरी नहीं होने देंगे।

बिहार के सासाराम से महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा रविवार को शुरू हुई। जिसमें इंडिया अलायंस के दिग्गज नेता शामिल हुए। राहुल गांधी और तेजस्वी की अगुवाई में ये यात्रा 16 दिन में 25 जिलों से होकर गुजरेगी। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित करते हुए भाजपा और चुनाव आयोग पर आरोप लगाए। उन्होने कहा कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव बाद चुनाव आयोग ने जादू से एक करोड़ नए वोटर पैदा कर दिए। लोकसभा और विधानसभा में एक करोड़ वोटरों का फर्क था। जहां भी ये नए वोटर आए वहां पर बीजेपी का गठबंधन जीता। हमारा एक वोट कम नहीं हुआ। लेकिन बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे।

राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में एसआईआर के जरिए जो वोट चोरी हो रही है, वह पूरे देश को दिखाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे हिन्दुस्तान में लोकसभा और विधानसभा के वोट चोरी किए जा रहे हैं। बिहार में वोट चोरी करना चाह रहे हैं। हम सब यह कहने आए हैं कि हम इन्हें वोट चोरी नहीं करने देंगे। बिहार की जनता चोरी नहीं करने देगी। गरीबों, कमजोर वर्ग के लोगों के पास सिर्फ वोट है। इसलिए हम वोट चोरी करने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि अब यह बात छुपी नहीं है। पहले देश को मालूम नहीं था, कि वोट की चोरी कैसे की जाती है। अब पूरे देश को मालूम चल गया है। जहां भी चोरी की जा रही है, महाराष्ट्र, बंगाल, असम, बिहार में इनकी चोरी पकड़कर जनता को दिखाएंगे।

उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी अरबपतियों के साथ मिलकर सरकार चलाती है। आपका पूरा धन इन पांच-छह अरबपतियों को दिया जाता है। उन्होंने कहा कि हमने लोकसभा में कहा कि जाति जनगणना चाहिए। आरक्षण की 50 फीसदी की दीवार तोड़ना चाहते हैं। हमारे दबाव में मोदी सरकार ने कह दिया कि हम जातीय जनणगना कराएंगे। मगर वे सही नहीं कराएंगे। उन्होंने वादा किया कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर जाति जनगणना कराकर 50 फीसदी की दीवार ढहाएंगे।