महाराष्ट्र में एक करोड़ नए वोटर पैदा कर दिए, बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे; बोले राहुल गांधी

Hindi NewsBihar NewsOne crore new voters have been created in Maharashtra we will not let votes be stolen in Bihar said Rahul Gandhi

राहुल गांधी ने कहा कि एसआइआर के माध्यम से जो वोटों की चोरी की जा रही है, उसे हम पूरे बिहार की जनता को दिखाएंगे। राहुल ने कहा कि यह संविधान और मताधिकार को बचाने की लड़ाई है। हम गरीबों के वोट की चोरी नहीं होने देंगे।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, सासारामSun, 17 Aug 2025 04:20 PM
बिहार के सासाराम से महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा रविवार को शुरू हुई। जिसमें इंडिया अलायंस के दिग्गज नेता शामिल हुए। राहुल गांधी और तेजस्वी की अगुवाई में ये यात्रा 16 दिन में 25 जिलों से होकर गुजरेगी। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित करते हुए भाजपा और चुनाव आयोग पर आरोप लगाए। उन्होने कहा कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव बाद चुनाव आयोग ने जादू से एक करोड़ नए वोटर पैदा कर दिए। लोकसभा और विधानसभा में एक करोड़ वोटरों का फर्क था। जहां भी ये नए वोटर आए वहां पर बीजेपी का गठबंधन जीता। हमारा एक वोट कम नहीं हुआ। लेकिन बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे।

राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में एसआईआर के जरिए जो वोट चोरी हो रही है, वह पूरे देश को दिखाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे हिन्दुस्तान में लोकसभा और विधानसभा के वोट चोरी किए जा रहे हैं। बिहार में वोट चोरी करना चाह रहे हैं। हम सब यह कहने आए हैं कि हम इन्हें वोट चोरी नहीं करने देंगे। बिहार की जनता चोरी नहीं करने देगी। गरीबों, कमजोर वर्ग के लोगों के पास सिर्फ वोट है। इसलिए हम वोट चोरी करने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि अब यह बात छुपी नहीं है। पहले देश को मालूम नहीं था, कि वोट की चोरी कैसे की जाती है। अब पूरे देश को मालूम चल गया है। जहां भी चोरी की जा रही है, महाराष्ट्र, बंगाल, असम, बिहार में इनकी चोरी पकड़कर जनता को दिखाएंगे।

उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी अरबपतियों के साथ मिलकर सरकार चलाती है। आपका पूरा धन इन पांच-छह अरबपतियों को दिया जाता है। उन्होंने कहा कि हमने लोकसभा में कहा कि जाति जनगणना चाहिए। आरक्षण की 50 फीसदी की दीवार तोड़ना चाहते हैं। हमारे दबाव में मोदी सरकार ने कह दिया कि हम जातीय जनणगना कराएंगे। मगर वे सही नहीं कराएंगे। उन्होंने वादा किया कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर जाति जनगणना कराकर 50 फीसदी की दीवार ढहाएंगे।

इससे पहले उन्होंने महाराष्ट्र और कर्नाटक में वोट चोरी का आरेाप लगाया। उन्होने कहा कि हमारे गठबंधन को जितने वोट लोकसभा में मिले, उतने ही वोट हमें विधानसभा में मिले। बीजेपी को सारे के सारे नए वोटरों के वोट मिले, वो चुनाव जीते, हमने शिकायत की। चुनाव आयोग से वीडियोग्राफी मांगी तो आयोग ने मना कर दिया। हमने कर्नाटक में जांच शुरू की। पता लगा कि एक विधानसभा में एक लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए। इन वोटों के कारण लोकसभा की सीट कर्नाटक में बीजेपी जीती। हमने प्रेस वार्ता में कहा तो चुनाव आयोग ने हमसे शपथ पत्र मांगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के लोग प्रेसवार्ता करते हैं तो उनसे शपथ पत्र नहीं मांगा जाता है। हमने उनसे सीसीटीवी वीडियोग्राफी मांगी, तो मना कर दिया।