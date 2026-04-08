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बिहार में जीविका दीदियों को होगा बीमा, PMJJBY और PMSBY से मिलेगा फायदा

Apr 08, 2026 06:27 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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जीविका दीदियों को मात्र 20 रुपये का अंशदान करना होगा। इसमें बीमित व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु पर दो लाख रुपये परिजन को मिलेंगे। इस तरह उक्त दोनों बीमा योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु पर दो-दो लाख अर्थात कुल चार लाख रुपये परिजन को दिये जाएंगे।

बिहार में जीविका दीदियों को होगा बीमा, PMJJBY और PMSBY से मिलेगा फायदा

बिहार की एक करोड़ जीविका दीदियों का इस साल बीमा कराया जाएगा। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में 15 अप्रैल के बाद से अभियान चलेगा। इस दौरान जीविका के कर्मी और प्रशिक्षित दीदियों की ओर से बीमा के लिए सभी को प्रेरित किया जाएगा। इस अभियान का नाम बीमा सुरक्षा उत्सव दिया गया है। वर्तमान में 72 लाख दीदियों का बीमा है। जीविका के दीदियों का दो तरह का बीमा होगा। एक है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें दीदियों को 436 रुपये अपना अंशदान करना होगा।

दीदियों के आवेदन के साथ ही अंशदान की राशि बैंक खाते से स्वत: कट जाएगी। 18 से 50 वर्ष की दीदियों का बीमा होगा। इसमें प्राकृतिक मृत्यु पर दो लाख रुपये परिजन को मिलेंगे। वहीं, दूसरा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इनमें 18 से 70 वर्ष उम्र की दीदियों का बीमा होगा। इसमें दीदियों को मात्र 20 रुपये का अंशदान करना होगा। इसमें बीमित व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु पर दो लाख रुपये परिजन को मिलेंगे। इस तरह उक्त दोनों बीमा योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु पर दो-दो लाख अर्थात कुल चार लाख रुपये परिजन को दिये जाएंगे।

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पदाधिकारी बताते हैं कि एक जून के प्रभाव से दीदियों का यह बीमा होगा, जो अगले एक साल तक के लिए होगा। इसके लिए 15 अप्रैल से 31 मई तक अभियान चलाया जाएगा। हालांकि, 31 मई के बाद भी दीदियों का बीमा होता रहेगा। अभियान के दौरान दीदियों को एक जगह बुलाया जाएगा । इस साल से जीविका दीदियों को इसके लिए भी प्रेरित किया जाएगा कि वो सभी अपने पति का भी बीमा करायें। पति-पत्नी दोनों का बीमा होगा, तो किसी अनहोनी पर परिवार को इससे मदद मिलेगी।

पहले दूसरे नाम से बीमा कराया जाता था

पूर्व में जिन दीदियों के परिवार को बीमा का लाभ मिला है, उन्हें भी अभियान का हिस्सा बनाकर दूसरे को इसके लिए प्रेरित किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार करीब दो दशक से बीमा योजना दीदियों का कराया जा रहा है। पहले किसी और नाम से बीमा कराया जाता था। अब तक करीब दस हजार परिवार को बीमा योजना का लाभ दिलाया गया है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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