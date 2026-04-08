बिहार में जीविका दीदियों को होगा बीमा, PMJJBY और PMSBY से मिलेगा फायदा

जीविका दीदियों को मात्र 20 रुपये का अंशदान करना होगा। इसमें बीमित व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु पर दो लाख रुपये परिजन को मिलेंगे। इस तरह उक्त दोनों बीमा योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु पर दो-दो लाख अर्थात कुल चार लाख रुपये परिजन को दिये जाएंगे।

बिहार की एक करोड़ जीविका दीदियों का इस साल बीमा कराया जाएगा। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में 15 अप्रैल के बाद से अभियान चलेगा। इस दौरान जीविका के कर्मी और प्रशिक्षित दीदियों की ओर से बीमा के लिए सभी को प्रेरित किया जाएगा। इस अभियान का नाम बीमा सुरक्षा उत्सव दिया गया है। वर्तमान में 72 लाख दीदियों का बीमा है। जीविका के दीदियों का दो तरह का बीमा होगा। एक है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें दीदियों को 436 रुपये अपना अंशदान करना होगा।

दीदियों के आवेदन के साथ ही अंशदान की राशि बैंक खाते से स्वत: कट जाएगी। 18 से 50 वर्ष की दीदियों का बीमा होगा। इसमें प्राकृतिक मृत्यु पर दो लाख रुपये परिजन को मिलेंगे। वहीं, दूसरा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इनमें 18 से 70 वर्ष उम्र की दीदियों का बीमा होगा। इसमें दीदियों को मात्र 20 रुपये का अंशदान करना होगा। इसमें बीमित व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु पर दो लाख रुपये परिजन को मिलेंगे। इस तरह उक्त दोनों बीमा योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु पर दो-दो लाख अर्थात कुल चार लाख रुपये परिजन को दिये जाएंगे।

पदाधिकारी बताते हैं कि एक जून के प्रभाव से दीदियों का यह बीमा होगा, जो अगले एक साल तक के लिए होगा। इसके लिए 15 अप्रैल से 31 मई तक अभियान चलाया जाएगा। हालांकि, 31 मई के बाद भी दीदियों का बीमा होता रहेगा। अभियान के दौरान दीदियों को एक जगह बुलाया जाएगा । इस साल से जीविका दीदियों को इसके लिए भी प्रेरित किया जाएगा कि वो सभी अपने पति का भी बीमा करायें। पति-पत्नी दोनों का बीमा होगा, तो किसी अनहोनी पर परिवार को इससे मदद मिलेगी।