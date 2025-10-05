one can suggest BJP on Bihar election manifesto through email missed call drop box party target 1 crore चुनावी मेनिफेस्टो पर BJP को आप भी दे सकते हैं सुझाव, जानें क्या है विकल्प; 1 करोड़ का टारगेट, Bihar Hindi News - Hindustan
चुनावी मेनिफेस्टो पर BJP को आप भी दे सकते हैं सुझाव, जानें क्या है विकल्प; 1 करोड़ का टारगेट



Sudhir Kumar पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरोSun, 5 Oct 2025 09:46 AM


भाजपा बिहार विधानसभा चुनाव के लिए घोषणापत्र तैयार करने के पहले एक करोड़ लोगों से सुझाव लेगी। इसके लिए पूरे प्रदेश में सुझाव अभियान चलाया जायेगा। भाजपा की घोषणा पत्र कमेटी के सदस्य और सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने शनिवार को बताया कि 5 से 20 अक्तूबर तक अभियान चलेगा। जनता का सुझाव हमारे लिए बेहद महत्वपूर्णि हैय़

मंत्री ने बताया कि पूरे प्रदेश में लगभग एक करोड़ से अधिक लोगों से सुझाव एकत्रित किये जायेंगे। पार्टी इसके लिए 3000 से अधिक सुझाव पेटियां 243 विधानसभा क्षेत्रों के प्रमुख स्थानों (चौक-चौराहे, स्टेशन, बस स्टैण्ड, मॉल और बाजारों) पर रखेगी। उन्होंने बताया कि लोगों से मिस्ड कॉल एवं ईमेल के माध्यम से भी सुझाव लिए जाएंगे।

विभिन्न जिलों के लिए रथ

भाजपा के विभिन्न मंच और मोर्चा के कार्यकर्ता समाज के सभी वर्गों के बीच जाकर उनके सुझाव एकत्रित करेंगे। रविवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय से विभिन्न जिलों के लिए रथों को प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। एक वेबसाइट भी लॉन्च होगी। घोषणापत्र में विकसित बिहार बनाने को लेकर सभी सुझावों को सम्मिलित किया जाएगा।

संगठनों से भी सुझाव लिए जाएंगे

प्रदेश प्रवक्ता और कमेटी के सदस्य सुरेश रूंगटा ने कहा कि घोषणापत्र के लिए विभिन्न संगठनों से भी सुझाव लिए जाएंगे। उन्होंने 8980243243 नंबर जारी करते हुए कहा कि इसपर मिस्ड कॉल करने के बाद यहां से फोन जाएगा और उनसे सुझाव लिया जाएगा। पार्टी सांसद मनन मिश्रा ने दावा किया कि ऐसी कोई पार्टी नहीं होगी जो घोषणा पत्र जारी करने के पहले इतना विचार विमर्श करती है। पहली बार जनता की राय पर घोषणापत्र तैयार किया जा रहा है।

राजनीति के जानकार मानते हैं कि बीजेपी इस अभियान के माध्यम से जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझने की कवायद कर रही है। इसे लोगों से कनेक्ट होने का माध्यम भी माना जा रहा है।