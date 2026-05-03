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1985 से 2026 तक ‘एक अणे मार्ग’ की कहानी, लालू से नीतीश तक; सत्ता का सबसे बड़ा पता

May 03, 2026 07:59 am ISTJayendra Pandey हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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Nitish Kumar News: नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने के 18 दिन बाद 'एक अणे मार्ग' खाली कर दिया है और 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट हो गए हैं। अब नए सीएम सम्राट चौधरी यहां रहेंगे। यह आवास पिछले दो दशक तक सुशासन, विकास और कई बड़े प्रशासनिक फैसलों का प्रमुख केंद्र रहा है।

1985 से 2026 तक ‘एक अणे मार्ग’ की कहानी, लालू से नीतीश तक; सत्ता का सबसे बड़ा पता

Nitish Kumar News: बिहार की राजनीति और सत्ता के मुख्य केंद्र रहे 'एक अणे मार्ग' ने एक बार फिर बड़ा बदलाव देखा है। करीब दो दशक तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार ने पद छोड़ने के 18 दिन बाद शनिवार को आधिकारिक मुख्यमंत्री आवास यानी 'एक अणे मार्ग' को खाली कर दिया है। आवास खाली करने के बाद रविवार को नीतीश कुमार सात सर्कुलर रोड स्थित आवास में शिफ्ट हो गए, जो हाल ही में उनके लिए आवंटित किया गया है। अब एक अणे मार्ग में बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रहेंगे। भवन निर्माण विभाग ने एक मई की तारीख से ही इस सरकारी आवास को सम्राट चौधरी के नाम पर आवंटित कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि सात सर्कुलर रोड का यह वही आवास है जहां नीतीश कुमार साल 2014 में भी करीब एक साल तक रहे थे, जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर जीतन राम मांझी को सत्ता का यह अहम दायित्व सौंपा था।

सुशासन और बदलाव का बना गवाह

एक अणे मार्ग का इतिहास बिहार की राजनीति में बेहद खास रहा है। इसे 1985 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दूबे ने पहली बार आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री आवास घोषित किया था। पिछले लगभग बीस सालों में एक अणे मार्ग बिहार में सत्ता, सादगी और सुशासन का एक प्रमुख प्रतीक बना रहा। मार्च 2006 से लेकर मई 2014 तक और फिर जुलाई 2015 से 30 अप्रैल 2026 तक नीतीश कुमार ने यहीं से बिहार के बदलाव की कहानी लिखी। 2005 में जब उन्होंने सत्ता संभाली थी, तब राज्य की स्थिति बेहद खराब थी। इसी आवास में बैठकर उन्होंने राज्य के विकास की विस्तृत रूपरेखा तैयार की और कई अहम फैसले लिए।

जनता के दरबार से विपक्षी एका तक का सफर

इसी आवास से नीतीश कुमार के चर्चित 'जनता के दरबार में मुख्यमंत्री' कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, जहां हर सोमवार को वे आम लोगों की समस्याएं सुनते थे और उनका ऑन द स्पॉट समाधान करते थे। इस कार्यक्रम से मिले फीडबैक के आधार पर ही कई कल्याणकारी योजनाएं जमीन पर उतारी गईं। यह आवास राष्ट्रीय राजनीति का भी गवाह बना, जब 23 जून 2023 को नीतीश कुमार की पहल पर यहां देशभर के विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें 17 से ज्यादा पार्टियों के नेता शामिल हुए थे।

स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर है नामकरण

इस ऐतिहासिक मुख्यमंत्री आवास का नामकरण प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी माधव श्रीहरि अणे के नाम पर किया गया है। वे 1948 से 1952 तक बिहार के दूसरे राज्यपाल रहे थे। एक अणे मार्ग में नीतीश कुमार से पहले लालू प्रसाद यादव भी अपने परिवार के साथ लगातार 15 वर्षों तक रहे थे। नीतीश कुमार के कार्यकाल के दौरान इस परिसर में 'संवाद' कक्ष का निर्माण हुआ और डनबर पार्क व मुख्य सचिव के आवास को इसमें मिलाकर इसका विस्तार किया गया।

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Jayendra Pandey

लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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