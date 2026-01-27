बिहार के गोपालगंज में डेढ़ साल की बच्ची से रेप, यूपी के मोहम्द शारीक ने बनाया हवस का शिकार
आरोपी यूपी के बिजनौर का रहने वाला बताया जा रहा है। नगर थाना क्षेत्र की यह घटना है। आरोपी का नाम मोहम्मद शारीक बताया जा रहा है। एसपी ने इस घटना की पुष्टि की है। इधर आरोपी ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है।
बिहार के गोपालगंज में नाबालिग लड़की से गैंगरेप की वारदात के बाद जिले में एक और घिनौनी घटना हुई है। यहां डेढ़ साल की बच्ची से रेप किया गया है। बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बच्ची की हालत नाजुक बताई जा रही है। इस मामले में एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंच कर छानबीन की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया औऱ उसकी जमकर पिटाई भी की है। पिटाई के बाद आरोपी युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया है।
चार डॉक्टरों की टीम बच्ची का इलाज कर रही है। कहा जा रहा है कि इस मामले में पुलिस पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। प्राथमिक जांच में यह सामने आया है कि बिजनौर का मोहम्मद शारीक गोपालगंज में रहकर मोटर पार्ट्स की दुकान में काम करता था। वह किराये के मकान में रहता था। बच्ची भी अपनी मां के साथ किराये के मकान में ही रहती थी। दोनों का मकान आमने-सामने थे। घटना से पहले बच्ची अपने घर के दरवाजे पर खेल रही थी।
इसी दौरान अचानक बच्ची गायब हो गई। बच्ची को घर के पास ना देख कर उसकी मां ने बेटी की तलाश शुरू की। बाद में बच्ची बेहोशी की हालत में मिली और यह युवक भी उसके पास पाया ही मिला। महिला ने जब शोर मचाया तो आसपास के लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी।