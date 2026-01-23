Hindustan Hindi News
बिहार में 1.56 करोड़ राशन कार्ड धारक रडार पर, मुफ्त अनाज पर आ सकता है संकट

संक्षेप:

बिहार में मुफ्त राशन पा रहे डेढ़ करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों पर संकट आ सकता है। इन लोगों ने तय समय पर ई केवाइसी नहीं कराई तो उनका मुफ्त राशन बंद हो सकता है। 

Jan 23, 2026 05:56 am ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
बिहार में 1 करोड़ 56 लाख राशन कार्ड धारियों का ई-केवाईसी अभी तक नहीं हुआ है। ई-केवाईसी नहीं कराने पर इन्हें मुफ्त राशन मिलने पर आगे संकट आ सकता है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने साफ कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनयिम के तहत सभी लाभार्थियों को आधार सीडिंग (ई-केवाईसी) कराना अनिवार्य है। विभाग ने जिलों को 15 फरवरी तक सभी का ई-केवाईसी कराने का निर्देश दिया है।

विभाग के अनुसार, राज्य में 6 करोड़ 74 लाख लाभुकों का ई-केवाईसी कर दिया गया है। प्रदेश में लाभुकों की संख्या 8 करोड़ 30 लाख से अधिक है। इस तरह राज्यभर में कुल राशनकार्डधारियों में करीब 19 प्रतिशत का ई-केवाईसी लंबित है। विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि समय पर ई-केवाईसी नहीं कराने वाले लाभुक का नाम सूची से कट सकता है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि राशन के लिए अपनी पात्रता सुनिश्चित करने के लिए आधार सीडिंग (ई-केवाईसी) कराना जरूरी है।

विभाग ने यह भी कहा है कि राज्य के वैसे राशन कार्डधारी जो किसी भी कारण से राज्य से बाहर निवास कर रहे हैं, उन्हें लौटने की जरूरत नहीं है। राशन कार्डधारियों के लिए ई-केवाईसी करने की सुविधा पूरे देश में उपलब्ध है। वर्तमान में वे अपने निवास स्थान पर ही अपने निकटतम उचित मूल्य की दुकान या जनवितरण प्रणाली की दुकान पर ई-केवाईसी करा सकते हैं।

राज्य में 2.90 करोड़ परिवारों के पास राशनकार्ड हैं। इनमें मुफ्त राशन के लाभार्थियों की संख्या 8.30 करोड़ से अधिक है। सबसे अधिक 42 लाख 12 हजार लाभुक पूर्वी चंपारण जिले में हैं। पूर्वी चंपारण के बाद अधिक लाभुक मुजफ्फरपुर में 40.59 लाख, पटना में 38.73 लाख, समस्तीपुर में 37.04 लाख, मधुबनी में 35.83 लाख, दरभंगा में 34.41 लाख, पश्चिम चंपारण में 32.69 लाख और गयाजी जिले में 30.78 लाख लाभुक हैं। सबसे कम संख्या में लाभुक अरवल में 4.58 लाख, शेखपुरा में 4.96 लाख और शिवहर में 5.50 लाख हैं। इनमें अरवल, कैमूर और बक्सर में 87% लाभुकों का ई-केवाईसी कर दिया गया है।

किन जिलों में ज्यादा ई-केवाईसी लंबित

सबसे ज्यादा वैशाली जिले में 22 प्रतिशत (6.20 लाख) राशन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी लंबित है। इसके बाद सीवान और सीतामढ़ी में लघभग 21 प्रतिशत लाभार्थियों ने अभी तक ई-केवाइसी नहीं कराई है।

