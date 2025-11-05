मोकामा में वोटर को रोकने वाले बयान पर ललन सिंह बोले- राजद ने अधूरे वीडियो से भ्रम फैलाया

संक्षेप: मोकामा में जेडीयू कैंडिडेट अनंत सिंह के चुनाव प्रचार के दौरान वोटरों को रोकने वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि ये राजद का फैलाया हुआ भ्रम है। आरजेडी के एक्स से आधा-अधूरा वीडियो जारी किया गया था। आपको बता दें इस मामले में ललन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है।

केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने मोकामा में जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह के लिए किए गए चुनाव प्रचार के दौरान दिए अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होने कहा कि राजद ने भ्रम फैलाने के लिए आधा-अधूरा वीडियो ट्वीट किया। उसी ट्वीट के आधार पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की, और मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। ललन सिंह ने आरजेडी के एक्स पोस्ट को भ्रामक बताया। उन्होने कहा कि सोशल मीडिया पर उनका आधा वीडियो दिखाकर भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है। राजद ऐसा काम पहले भी करता रहा है। उसका तो काम ही तनाव फैलाना रहा है।

आधा-अधूरा वीडियो दिखाकर राजद ने फैलाया भ्रम- ललन सिंह ललन सिंह ने कहा कि उनके जिस वीडियो को राजद ने ट्वीट किया है, वह आधा-अधूरा है। उन्होंने वहां के एक दबंग राजद समर्थक के बारे में ऐसा कहा है, जो गरीबों को डरा-धमकाकर उन्हें वोट देने से रोकता है। मैंने सिर्फ यही कहा है कि वहां के लोग ऐसे व्यक्ति को घेरें। उन्हें बंद रखिये। हां, वे वोट देना चाहें तो उनसे मतदान कराइए और फिर घर में रहने दीजिए। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मोकामा चुनाव कार्यालय में उन्होंने कहा कि नगर परिषद के वार्ड 15 से 27 में कुछ दबंग लोग जाकर गरीबों को डरा-धमका रहे हैं। कह रहे हैं कि वोट गिराया तो छह इंच छोटा हो जाएगा।