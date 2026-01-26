26 जनवरी पर मास्टर साहब को स्कूल से ले गई पुलिस; झंडोत्तोलन में 'जिन्ना अमर रहे' के नारे पर कार्रवाई

संक्षेप: राष्ट्रगान के बाद जयघोष के दौरान शिक्षक मंसूर आलम “मिस्टर जिन्ना अमर रहे” का नारा लगाने लगे। बच्चे भी उनके पीछे वैसा ही बोलने लगे। इससे शिक्षक और छात्रके बीच असहज हो गए। वीडियो वायरल होने के बाद स्कूल में उद्रव मच गया।

बिहार के सुपौल में एक स्कूल में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान उस समय अजीबो गरीब स्थिति उत्पन्न हो गयी जब एक शिक्षक ने भारत विरोधि नारे लगाए। झंडोत्तोलन के बाद महापुरुषों की जयकार करते करते मास्टर साहब जिन्ना अमर रहे के नारे लगाने लगे। उनके पीछे स्कूल के बच्चे भी बोलने लगे। इसका वीडियो वायरल होने के बाद स्कूल में ऐसा बवाल मचा कि पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। पुलिस मास्टर जी को अपने साथ थाने पर ले गई। स्थानीय लोगों ने शिक्षक मंसूर आलम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। स्कूल के बच्चों ने बताया कि मंसूर आलम बच्चों को पाकिस्तान में जन्नत होने की बात बताते रहते हैं।

मामला किशनपु प्रखंड अंतर्गत आदर्श मध्य विद्यालय सह उत्क्रमित उच्च विद्यालय, अभुवार का है। विद्यालय प्रांगण में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह के दौरान गंभीर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। सुबह करीब 9 बजे राष्ट्रगान के उपरांत नारेबाजी के क्रम में एक शिक्षक द्वारा भारत विरोधी नारा लगाए जाने का आरोप सामने आया, जिससे विद्यालय परिसर में तनाव का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, राष्ट्रगान के बाद नारेबाजी के दौरान शिक्षक मंसूर आलम “मिस्टर जिन्ना अमर रहे” का नारा लगाने लगे। बच्चे भी उनके पीछे वैसा ही बोलने लगे। इससे शिक्षक व छात्रों के बीच असहजता फैल गई। इसका वीडियो वहां मौजूद लोगों ने वायरल कर दिया। संविधान और राष्ट्रीय भावना के खुले विरोध का आरोप लगाते हुए उपस्थित छात्र, शिक्षक और लोगों ने आपत्ति जताई, जिसके बाद स्थिति तेजी से गरमागई। समारोह स्थल पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल भी देखा गया। बड़ी संख्या में गांव के लोग जुट गए।