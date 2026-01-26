Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsOn January 26th police detained teacher from school action for chanting Long Live Jinnah slogan
26 जनवरी पर मास्टर साहब को स्कूल से ले गई पुलिस; झंडोत्तोलन में 'जिन्ना अमर रहे' के नारे पर कार्रवाई

26 जनवरी पर मास्टर साहब को स्कूल से ले गई पुलिस; झंडोत्तोलन में 'जिन्ना अमर रहे' के नारे पर कार्रवाई

संक्षेप:

राष्ट्रगान के बाद जयघोष के दौरान शिक्षक मंसूर आलम “मिस्टर जिन्ना अमर रहे” का नारा लगाने लगे। बच्चे भी उनके पीछे वैसा ही बोलने लगे। इससे शिक्षक और छात्रके बीच असहज हो गए। वीडियो वायरल होने के बाद स्कूल में उद्रव मच गया।

Jan 26, 2026 04:35 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बिहार के सुपौल में एक स्कूल में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान उस समय अजीबो गरीब स्थिति उत्पन्न हो गयी जब एक शिक्षक ने भारत विरोधि नारे लगाए। झंडोत्तोलन के बाद महापुरुषों की जयकार करते करते मास्टर साहब जिन्ना अमर रहे के नारे लगाने लगे। उनके पीछे स्कूल के बच्चे भी बोलने लगे। इसका वीडियो वायरल होने के बाद स्कूल में ऐसा बवाल मचा कि पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। पुलिस मास्टर जी को अपने साथ थाने पर ले गई। स्थानीय लोगों ने शिक्षक मंसूर आलम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। स्कूल के बच्चों ने बताया कि मंसूर आलम बच्चों को पाकिस्तान में जन्नत होने की बात बताते रहते हैं।

मामला किशनपु प्रखंड अंतर्गत आदर्श मध्य विद्यालय सह उत्क्रमित उच्च विद्यालय, अभुवार का है। विद्यालय प्रांगण में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह के दौरान गंभीर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। सुबह करीब 9 बजे राष्ट्रगान के उपरांत नारेबाजी के क्रम में एक शिक्षक द्वारा भारत विरोधी नारा लगाए जाने का आरोप सामने आया, जिससे विद्यालय परिसर में तनाव का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई।

प्रधानाध्यापक ने पुलिस को एफआईआर के लिए दिया आवेदन

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, राष्ट्रगान के बाद नारेबाजी के दौरान शिक्षक मंसूर आलम “मिस्टर जिन्ना अमर रहे” का नारा लगाने लगे। बच्चे भी उनके पीछे वैसा ही बोलने लगे। इससे शिक्षक व छात्रों के बीच असहजता फैल गई। इसका वीडियो वहां मौजूद लोगों ने वायरल कर दिया। संविधान और राष्ट्रीय भावना के खुले विरोध का आरोप लगाते हुए उपस्थित छात्र, शिक्षक और लोगों ने आपत्ति जताई, जिसके बाद स्थिति तेजी से गरमागई। समारोह स्थल पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल भी देखा गया। बड़ी संख्या में गांव के लोग जुट गए।

घटना की सूचना तत्काल किशनपुर थाना को दी गई। सूचना मिलते ही किशनपुर थानाध्यक्ष ज्ञानरंजन कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और थानाध्यक्ष ने शिक्षक मंसूर आलम को अपनी सुरक्षा में थाना पर ले गए। लोगों की भीड़ ने उनके खिलाफ देश विरोधि गतिविधि के तहत कार्रवाई की मांग की। मौके पर पहुंचे पुलिस पदाधिकारी ने कहा कि वीडियो की जांच की जा रही है। उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इधर स्कूल के बच्चों ने बताया कि मंसूर आलम कहते रहते हैं कि पाकिस्तान में जन्नत है। प्रधानाध्याक ने उक्त शिक्षक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को आवेदन दिया है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Crime News Bihar News Today अन्य..
Bihar News Bihar Crime News Bihar News Today अन्य..