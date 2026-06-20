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एक तरफ जांच, दूसरी तरफ पिता पर FIR; तेजस्वी ने भरत तिवारी एनकाउंटर पर माफी मांगने कहा

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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भरत तिवारी एनकाउंटर पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री फर्जी एनकाउंटर पर माफी मांगें । साथ ही आरोप लगाया  कि पहले भी जाति देखकर फर्जी एनकाउंटर होते रहे हैं।

एक तरफ जांच, दूसरी तरफ पिता पर FIR; तेजस्वी ने भरत तिवारी एनकाउंटर पर माफी मांगने कहा

Bharat Tiwari Encounter: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भोजपुर के शाहपुर में हुए भरत तिवारी के एनकाउंटर को फर्जी करार दिया है। उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री फर्जी एनकाउंटर पर माफी मांगें। साथ ही आरोप लगाए कि पहले भी जाति देखकर फर्जी एनकाउंटर होते रहे हैं। राजद कार्यालय में मीडया से बातचीत में उन्होंने कहा कि गायघाट और मधुबनी मामले पर अभी तक न्याय नहीं मिला है। आम लोग न्याय की उम्मीद में हैं, लेकिन सरकार सोई हुई है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि वे एक तरफ तो जांच की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ भरत तिवारी के माता-पिता और गांव वालों पर एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। यह कहां का न्याय है कि बेटे पुलिस की गोली से मौत हो जाए पिता एवं भाई को एफआईआर दर्ज करके मुजरिम बना दिया जाए। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाए कि टेंडर माफिया रिशु श्री के मामले से ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। लोग रिशुश्री प्रकरण को भूल जाएं, इसके लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इससे पहले पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी और एजाज अहमद ने भी आरा एनकाउंटर पर सरकार की खिंचाई की।

राजद ने शाहपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए इसकी सच्चाई जानने के लिए जांच टीम बनाई है। 11 सदस्यीय टीम का नेतृत्व उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मंगनी ने रविवार को घटना स्थल पर जाकर सच्चाई का पता करने का कहा है।

जांच टीम में पूर्व विधायक विजेंद्र यादव, रामविशुन राय, नवाज आलम, राहुल तिवारी, सोनू राय, चित्तरंजन गगन, मृत्युंजय तिवारी, महताब आलम, मनोज कुमार सिंह, बीरबल यादव शामिल हैं। घटना स्थल से तथ्यों का पता करने के बाद टीम प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को रिपोर्ट सौंपेगी। इस मामले में चार पुलिस कर्मियों को निलंबित किया जा चुका है।

इस एनकाउंटर पर सत्ताधारी दल के नेताओं ने भी सवाल उठाया है। मंत्री मिथिलेश तिवारी ने इसे गैर जरूरी बताया तो पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्नविनी चौबे ने हत्या करार दिया। उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई के लिए 48 घंटे की मोहलत दे दी। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि जो वीडियो सामने आया है उससे संदेह पैदा हो गया है। तय समय सीमा के अंदर वरीय अधिकारी इसकी जांच करें। पुलिस भी अगर कोई अपराध करेगी तो अपराधियों जैसी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

17 जून को भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी नामक युवक का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। इस मामले पर भारी बवाल जारी है। पुलिस की चारों ओर से निंदा हो रही है। मामला मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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