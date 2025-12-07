बिहार के हर जिले में खुलेगी ओलंपिक एकेडमी, टैलेंटेड खिलाड़ी खोजे जाएंगे; बोलीं- श्रेयसी सिंह

संक्षेप: खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि बिहार के हर जिले में जल्द ओलंपिक एकेडमी खोली जाएंगी। इसके साथ ही प्रतिभावान खिलाड़ियों की भी खोज की जा रही है। साथ ही बिहार को आईटी हब बनाने की तैयारी भी तेज कर दी गई है।

बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में ओलंपिक एकेडमी खोला जाएगा। इसके लिए सभी जिलों में प्रतिभावान खिलाड़ियों की खोज की जा रही है और सुविधाएं बढ़ाने के लिए रोडमैप बनाया जा रहा है। ये बातें रविवार को शेखपुरा में खेल व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहीं। इससे पहले शेखपुरा बाइपास में लोजपा आर कार्यालय में पहुंची मंत्री का जिलाध्यक्ष इमाम गजाली की अगुवाई में स्वागत किया गया।

मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा खेल प्रतिभाओं को उभारने के साथ-साथ बिहार को आईटी हब बनाने की भी कयावद शुरू हो गयी है। इसी को लेकर राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी राज्य जल्द ही ऊंची छलांग लगाने जा रहा है। बिहार की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित कर खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की रणनीति पर तेजी से काम किया जा रहा है।

आपको बता दें नीतीश कुमार की नई सरकार में श्रेयसी सिंह को खेल मंत्रालय दिया गया है। बीजेपी से श्रेयसी लगातार दूसरी बार जमुई विधानसभा सीट से विधायक बनी हैं।उनके पिता दिवंगत दिग्विजय सिंह बिहार के चर्चित राजनेता थे। केंद्र में मंत्री भी रह चुके थे, मां पुतुल देवी भी सांसद रह चुकी हैं। श्रेयसी राजनीतिज्ञ के साथ-साथ देश की एक चर्चित अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं।