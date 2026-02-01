नए डिब्बे में पुराने समान... मोदी सरकार के बजट 2026 पर लालू की बेटी रोहिणी का रिएक्शन आया

संक्षेप: रोहिणी आचार्या ने यह भी लिखा है कि बिहार के लिए बाढ़ प्रबंधन, बाढ़ की रोक-थाम, बाढ़ के पश्चात् पुनर्वास की व्यवस्था एवं सिंचाई के संसाधनों के निर्माण और विकास के लिए विशेष पैकेज दिए जाने की बेहद जरूरी मांग पर कोई प्रावधान नहीं किया गया।

Rohini Acharya on Union Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 3.0 का साल 2026 का बजट रविवार को पेश किया। इस पर राजनीति शुरू हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी और सारण से लोकसभा चुनाव लड़ चुकीं रोहिणी आचार्या ने बजट पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि बजट में कुछ नया नहीं है। बिहार में बाढ़ की समस्या का निदान और सिचाई के संसाधनों की व्यवस्था पर कुछ नहीं होना निराशा पैदा करने वाला है। निर्मला सीतारमण ने नौवीं बार केंद्र सरकार का बजट संसद में पेश किया। पीएम मोदी और बिहार सीएम नीतीश कुमार ने बजट को जनहित का बजट बताया है।

रोहिणी आचार्या ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, "पुराने सामान को नए डिब्बे में नए लेबल के साथ परोसने जैसा ही है बजट। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोत्तरी कैसे होगी? इस पर बजट में कोई स्पष्टता नहीं है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन को बढ़ावा देने की बात की गयी है, मगर देश की शिक्षित और गैर-शिक्षित युवा आबादी के लिए यथार्थ में जॉब-क्रिएशन कैसे और किन-किन सेक्टर्स में होगा? देश के इस सबसे गंभीर मसले पर भी बजट में कोई स्पष्ट रोड-मैप नहीं है।

रोहिणी आचार्या ने यह भी लिखा है कि बिहार के लिए बाढ़ प्रबंधन, बाढ़ की रोक-थाम, बाढ़ के पश्चात् पुनर्वास की व्यवस्था एवं सिंचाई के संसाधनों के निर्माण और विकास के लिए विशेष पैकेज दिए जाने की बेहद जरूरी व पुरानी मांग के लिए बजटीय प्रावधान का नहीं होना निराशाजनक है।