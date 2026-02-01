Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsOld stuff in new box Lalu daughter Rohini reacts to Modi government Budget 2026
नए डिब्बे में पुराने समान... मोदी सरकार के बजट 2026 पर लालू की बेटी रोहिणी का रिएक्शन आया

नए डिब्बे में पुराने समान... मोदी सरकार के बजट 2026 पर लालू की बेटी रोहिणी का रिएक्शन आया

संक्षेप:

Feb 01, 2026 04:00 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Rohini Acharya on Union Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 3.0 का साल 2026 का बजट रविवार को पेश किया। इस पर राजनीति शुरू हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी और सारण से लोकसभा चुनाव लड़ चुकीं रोहिणी आचार्या ने बजट पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि बजट में कुछ नया नहीं है। बिहार में बाढ़ की समस्या का निदान और सिचाई के संसाधनों की व्यवस्था पर कुछ नहीं होना निराशा पैदा करने वाला है। निर्मला सीतारमण ने नौवीं बार केंद्र सरकार का बजट संसद में पेश किया। पीएम मोदी और बिहार सीएम नीतीश कुमार ने बजट को जनहित का बजट बताया है।

रोहिणी आचार्या ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, "पुराने सामान को नए डिब्बे में नए लेबल के साथ परोसने जैसा ही है बजट। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोत्तरी कैसे होगी? इस पर बजट में कोई स्पष्टता नहीं है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन को बढ़ावा देने की बात की गयी है, मगर देश की शिक्षित और गैर-शिक्षित युवा आबादी के लिए यथार्थ में जॉब-क्रिएशन कैसे और किन-किन सेक्टर्स में होगा? देश के इस सबसे गंभीर मसले पर भी बजट में कोई स्पष्ट रोड-मैप नहीं है।

ये भी पढ़ें:खर्च नहीं, भविष्य गढ़ने वाली सोच: मोदी सरकार के बजट पर बोले ऋतुराज सिन्हा

रोहिणी आचार्या ने यह भी लिखा है कि बिहार के लिए बाढ़ प्रबंधन, बाढ़ की रोक-थाम, बाढ़ के पश्चात् पुनर्वास की व्यवस्था एवं सिंचाई के संसाधनों के निर्माण और विकास के लिए विशेष पैकेज दिए जाने की बेहद जरूरी व पुरानी मांग के लिए बजटीय प्रावधान का नहीं होना निराशाजनक है।

वित्त मंत्री ने रविवार को 53.47 लाख करोड़ का बजट पार्लियामेंट में पेश किया। अपने बजट भाषण में उन्होंने बजट के देश की समृद्धि और जनता की सुख सुविधा का दस्तावेज बताया। लोकसभा में सीतारमण की तरफ से पूरा बजट भाषण पढ़ने के कुछ देर बाद बजट को राज्यसभा के पटल पर रखा गया। पाकिस्तान और चीन से बढ़ते टेंशन को देखते हुए सरकार ने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा मंत्रालय के लिए रखा है। अब तक का सबसे बड़ा रक्षा बजट है। संसद का मौजूदा बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू हुआ है। इसका पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा।

Bihar News Budget 2026 Rohini Acharya
