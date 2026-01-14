बिहार में बुजुर्ग से विवाद का खूनी अंजाम, बाप-बेटे ने चाकू घोंप कर मार डाला
बिहार में एक बुजुर्ग से आपसी विवाद का खूनी अंजाम हुआ। गया जी जिले में बेलागंज थाने के टिकुली गांव में आपसी विवाद में एक वृद्ध की चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। घटना मंगलवार देर रात 7:30 की है। जानकारी के अनुसार, टिकुली गांव के मुद्रिका यादव (60) का घर आरोपितों के घर के ठीक सामने है। पुराने विवाद को लेकर मंगलवार को दोनों पक्ष के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते आरोपित नीतीश कुमार और दिनेश यादव उग्र गए।
दोनों ने मुद्रिका यादव पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से जख्मी मुद्रिका यादव को परिजन इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे थे। लेकिन, रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही बेलागंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपित नीतीश कुमार और दिनेश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। दिनेश यादव का पुत्र नीतीश कुमार है।
बेलागंज थानाध्यक्ष मनोज कुमार पांडे ने बताया कि हत्या का कारण आपसी विवाद है। अन्य पहलुओं पर भी जांच की जा रही है। मामला दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।