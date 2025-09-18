बिहार में 5 रुपये के लिए बुजुर्ग की हत्या, आक्रोशित लोगों ने हाइवे किया जाम

घटना को लेकर बताया जा रहा है कि किसान मौसिन आलम की हत्या का आरोप सब्जी बाजार के एक एजेंट पर लगा है। दरअसल काको बाजार में बुजुर्ग मौसिम समेत कई अन्य लोग हर दिन सब्जी तथा अन्य सामान बेचने आते हैं। इसके एवज में बाजार समिति के एजेंट बिक्रेताओं से चुंगी वसूलते हैं।

बिहार में महज 5 रुपये के लिए एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। हैरान कर देने वाली यह वारदात जहानाबाद जिले की है। मृतक बुजुर्ग का नाम मौसिन आलम बताया जा रहा है। 70 साल के मौसिन पेशे से एक किसान थे। जिले के काको थाना क्षेत्र में इस हत्याकांड के बाद इलाके के लोग आक्रोशित हो गए। नाराज लोगों ने वहां नेशनल हाइवे को जाम कर दिया। किसी तरह पुलिस ने लोगों को काफी देर तक समझाया जिसके बाद जाम को हटाया जा सका।

घटना को लेकर बताया जा रहा है कि किसान मौसिन आलम की हत्या का आरोप सब्जी बाजार के एक एजेंट पर लगा है। दरअसल काको बाजार में बुजुर्ग मौसिम समेत कई अन्य लोग हर दिन सब्जी तथा अन्य सामान बेचने आते हैं। इसके एवज में बाजार समिति के एजेंट बिक्रेताओं से चुंगी वसूलते हैं।

बुधवार को भी रोज की तरह मौसिन तथा अन्य लोग यहां सब्जी बेचने आए थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बाजार समिति के एजेंट विक्की पटेल ने किसान मौसिन आलम से 15 रुपये चुंगी की मांग की थी। मौसिन ने उसे 10 रुपये दिए थे।

लेकिन विक्की पटेल मौसिन से 5 रुपये औऱ देने की जिद करने लगा। जब मौसिन ने उसे पैसे देने से इनकार किया तब उसने उनके सीने पर मुक्के से जोरदार हमला किया। हमले के बाद बुजुर्ग मौसिन तुरंत जमीन पर गिर पड़े और फिर उनकी मौत हो गई। इधर मौके का फायदा उठाकर विक्की पटेल वहां से फरार हो गया।