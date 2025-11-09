Hindustan Hindi News
बिहार के एक घर में मिली बुजुर्ग दंपती की लाश, भूख से मौत की आशंका

Sun, 9 Nov 2025 07:37 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान, निज प्रतिनिधि, हिलसा, बिहारशरीफ
बिहार के एक घर में बुजुर्ग दंपती की लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। पड़ोसी आशंका जता रहे हैं कि बुजुर्ग दंपती की भूख से मौत हो सकती है। बिहारशरीफ जिले में शहर के काजी बाजार मोहल्ले में शुक्रवार की रात घर में बुजुर्ग दंपती की लाश मिली। दोनों घर में अकेले रहते थे। मृतक 75 वर्षीय मनोज ठठेरा और उनकी पत्नी 70 वर्षीया सुशीला देवी है।

पड़ोसी भूख से मौत या फिर आत्महत्या करने की चर्चा कर रहे हैं। वहीं, बेटे का कहना है कि बीमारी के कारण उनकी मौत हुई है। हालांकि, दो लोगों की एक साथ बीमारी से मौत होना, लोगों को हैरान कर रहा है। पड़ोसियों की माने तो शुक्रवार की शाम पटना में रह रहे छोटे बेटे ने कई बार फोन किया।

जवाब नहीं मिला तो पड़ोसी को देखने के लिए कहा। उनके चार पुत्र और एक पुत्री है। बड़ा बेटा शहर में अपने मकान में रहता है। एक बेटा पटना में रहता है। दो बेटे हिलसा में ही किराये के मकान में रहते हैं।

पड़ोसियों की माने तो किसी ने मां-बाप की देखभाल नहीं की। मनोहर पहले कपड़े की फेरी लगाते थे। एक साल पहले हादसे में घायल होने के बाद उन्होंने काम छोड़ दिया। पत्नी दो महीने से पैरालाइसिस से पीड़ित थी।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
