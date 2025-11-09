बिहार के एक घर में मिली बुजुर्ग दंपती की लाश, भूख से मौत की आशंका
बिहार के एक घर में बुजुर्ग दंपती की लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। पड़ोसी आशंका जता रहे हैं कि बुजुर्ग दंपती की भूख से मौत हो सकती है। बिहारशरीफ जिले में शहर के काजी बाजार मोहल्ले में शुक्रवार की रात घर में बुजुर्ग दंपती की लाश मिली। दोनों घर में अकेले रहते थे। मृतक 75 वर्षीय मनोज ठठेरा और उनकी पत्नी 70 वर्षीया सुशीला देवी है।
पड़ोसी भूख से मौत या फिर आत्महत्या करने की चर्चा कर रहे हैं। वहीं, बेटे का कहना है कि बीमारी के कारण उनकी मौत हुई है। हालांकि, दो लोगों की एक साथ बीमारी से मौत होना, लोगों को हैरान कर रहा है। पड़ोसियों की माने तो शुक्रवार की शाम पटना में रह रहे छोटे बेटे ने कई बार फोन किया।
जवाब नहीं मिला तो पड़ोसी को देखने के लिए कहा। उनके चार पुत्र और एक पुत्री है। बड़ा बेटा शहर में अपने मकान में रहता है। एक बेटा पटना में रहता है। दो बेटे हिलसा में ही किराये के मकान में रहते हैं।
पड़ोसियों की माने तो किसी ने मां-बाप की देखभाल नहीं की। मनोहर पहले कपड़े की फेरी लगाते थे। एक साल पहले हादसे में घायल होने के बाद उन्होंने काम छोड़ दिया। पत्नी दो महीने से पैरालाइसिस से पीड़ित थी।