अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी के दिन दोपहर के वक्त घुड़दौड़ स्थल के पास भारी भीड़ जमा हो गई थी। इस भीड़ में अज्ञात बुजुर्ग शख्स बेहोशी की हालत में मिले थे। जिसके बाद अस्पताल में चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है।

बुधवार को मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की भव्य शादी हुई। शादी के बाद सुबह कई लोग अपने घरों की तरफ लौट गए। इस बीच यहां शादी के दिन दोपहर के वक्त घुड़दौड़ देखने आए एक बुजुर्ग की अब मौत हो गई है। बुजुर्ग की अभी पहचान नही हो पाई है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि मृत बुजुर्ग की उम्र 65 वर्ष है। दरअसल अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी में पहले से ही घुड़दौड़ का कार्यक्रम तय था। दोपहर के वक्त तय समय पर घुड़दौड़ स्थल के पास भारी भीड़ जमा हो गई थी।

इसी भीड़ में अज्ञात बुजुर्ग शख्स बेहोशी की हालत में मिले थे। जिसके बाद अस्पताल में चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। बताया जा रहा है कि शाम के वक्त करीब 6 बजे भीड़ के बीच बुजुर्ग के बेहोशी की हालत में होने की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस मोटरसाइकिल से उन्हें लेकर बाढ़ अनुमंडल अस्पताल पहुंची थी। यहां चिकित्सकों ने बुजुर्ग की जांच करने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना से संबंधित जो वीडियो सामने आया है उसमें बुजुर्ग को व्हील चेयर पर अस्पताल में बैठे हुए देखा जा सकता है। इस दौरान वहां कुछ पुलिसकर्मी भी मौजूद है।

बता दें कि शिवांगी की शादी 25 नवंबर को थी। इस दिन घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। घुड़दौड़ में हिस्सा लेने के लिए देश के कोने-कोने से घुड़सवार पहुंचे थे। घुड़दौड़ के दौरान वहां काफी भीड़ जमा हो गई थी। अनंत सिंह भी घुड़दौड़ देखने के लिए पहुंचे थे। लेकिन भारी भीड़ को देखते हुए उस वक्त घुड़दौड़ को टाल दिया गया था। घुड़दौड़ का आज फाइनल होगा।

घुड़दौड़ के दौरान लदमा गांव में जनसैलाब उमड़ पड़ा था। लोग इस प्रतियोगिता को देखने के लिए मोबाइल टावर और पेड़ पर चढ़ गए थे। बताया जा रहा है कि खुद विधायक अनंत सिंह ने भी लोगों से मोबाइल टावर और ऊंचे पेड़ों से उतर जाने के लिए माइक से कहा लेकिन लोग नहीं उतरे।