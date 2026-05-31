रिशुश्री टेंडर फिंक्सिंग में 5 विभागों के अफसर रडार पर; SVU सैर-सपाटा का भी हिसाब लेगी
जांच एजेंसी के निशाने पर जल संसाधन विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, भवन निर्माण विभाग के अलावा नगर विकास विभाग की एजेंसी बुडको और स्वास्थ्य विभाग की एजेंसी बीएमएसआईसीएल के तत्कालीन अधिकारी और कर्मी हैं।
सरकारी ठेकों में भ्रष्टाचार मामले में ठेकेदार रिशु श्री की गिरफ्तारी और दो आईएएस अफसरों पर निलंबन की कार्रवाई के बाद कई अफसर-कर्मी कार्रवाई के डर से सहमे हैं। ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की रिपोर्ट के आधार पर बिहार सरकार के पांच विभाग और उनकी कार्य एजेंसियों में तैनात रहे तत्कालीन करीब दर्जनभर अफसर और कर्मी जांच एजेंसियों के सीधे रडार पर हैं। ईडी की जांच के दौरान मिले डिजिटल साक्ष्य और गवाही के आधार पर भविष्य में उनसे पूछताछ संभव है।
जांच एजेंसी के निशाने पर जल संसाधन विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, भवन निर्माण विभाग के अलावा नगर विकास विभाग की एजेंसी बुडको और स्वास्थ्य विभाग की एजेंसी बीएमएसआईसीएल के तत्कालीन अधिकारी और कर्मी हैं। पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग) के तहत दर्ज मामले में ईडी ने छापेमारी के बाद पिछले साल ठेकेदार रिशु श्री और बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मुमुक्षु कुमार चौधरी का बयान दर्ज किया था। इस बयान में उन्होंने सरकारी ठेकों में फायदा पहुंचाने वाले कई अफसरों के नाम लिए थे।
तत्कालीन ठेकों में गड़बड़ियों की होगी जांच
आरोपित दो आईएएस अफसरों योगेश कुमार सागर और अभिलाषा शर्मा पर हुई कार्रवाई को देखते हुए इस मामले में राज्य सरकार गंभीर है। ऐसे में ईडी की जांच में सरकारी ठेकों में निकले भ्रष्टाचार की बिहार सरकार की एजेंसी से भी पुन: जांच कराई जा सकती है। इससे तत्कालीन ठेकों की मंजूरी देने से लेकर उसके भुगतान में बरती गयी अनियमितताओं का पता चल सकता है। साथ ही संबंधित पदाधिकारी और कर्मियों की जिम्मेदारी तय हो सकती है। सरकारी ठेकों में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में ईडी ने 27 मार्च 2025 को तारिणी दास और मुमुक्षु चौधरी के अलावा बुडको के तत्कालीन उप प्रोजेक्ट निदेशक, डीजीएम (प्रोजेक्ट), बीएमएसआईसीएल के डीजीएम और भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता यहां भी छापेमारी की थी। हालांकि, बाद में उनके विरुद्ध कोई मामला दर्ज नहीं हुआ।
रिशु श्री की मुमुक्षु से 2012 से थी पहचान
बिप्रसे अधिकारी मुमुक्षु चौधरी ने ईडी के समक्ष अपने दर्ज बयान में कहा है कि तैनाती के दौरान वर्ष 2012 से ही उनकी रिशु श्री से पहचान हुई थी। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सीतामढ़ी में चार करोड़, सहरसा में पांच करोड़ और मधुबनी में 34 लाख रुपये का ठेका रिशु श्री को दिया था। सीतामढ़ी के नगर आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार पाने के लिए भी रिशु श्री ने वरीय अधिकारियों को 25 लाख रुपये दिये थे, जिसे बाद में स्वच्छता संबंधित योजनाओं से एडजस्ट किया गया। विभाग के एक तत्कालीन अधिकारी को रिशु श्री 'भैया' कह कर पुकारता था। वहीं, रिशु श्री ने एक बयान में कहा कि बीएमएसआईसीएल से जुड़े ठेके को हासिल करने के लिए संबंधित अधिकारियों को कैश पैकेट पहुंचाए गए थे।
सैर-सपाटे के चक्कर में फंसे अफसर
समाजसेवा का संकल्प लेकर सिविल सेवा में आने वाले अधिकारी सैर सपाटे के चक्कर में फंस गए। ईडी की जांच रिपोर्ट से स्पष्ट है कि रिशु श्री ने कई युवा अफसर समेत वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को देश-विदेश का भ्रमण करा उनसे ठेकों में फायदा उठाया। निलंबित किए गए आईएएस अफसर योगेश कुमार सागर और अभिलाषा कुमारी शर्मा के अलावा 2013 बैच के एक अन्य अफसर का भी नाम रिशु श्री से लाभ पाने वालों में शामिल हो गया है। रिशु श्री के बयान के मुताबिक बुडको के तत्कालीन एमडी योगेश कुमार सागर और उनके परिवार की विदेश यात्रा का भुगतान दूसरे माध्यमों (हवाला चैनल) से किया गया। यूरोप टूर के लिए मेसर्स लंबूजी टूर्स प्राइवेट लिमिटेड को करीब 20 से 25 लाख रुपये का भुगतान हुआ था। रिशु श्री के कहने पर उसके सहयोगी जितेंद्र कुमार उर्फ अरुण ने योगेश कुमार सागर को उनके निजी खर्च के लिए 4.25 लाख रुपये दिये।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें