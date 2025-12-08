Hindustan Hindi News
शिक्षकों का वेतन देने के बाद ही अफसरों को सैलरी मिलेगी, नीतीश सरकार ने हर महीने की तारीख तय की

शिक्षकों का वेतन देने के बाद ही अफसरों को सैलरी मिलेगी, नीतीश सरकार ने हर महीने की तारीख तय की

संक्षेप:

बिहार में शिक्षकों की सैलरी अब लेट नहीं होगी। हर महीने की पहली तारीख को वेतन मिलेगा। टीचर्स को सैलरी मिलने के बाद ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों को वेतन मिलेगा। शिक्षा विभाग ने इस मामले पर मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) जारी कर दिया है।

Dec 08, 2025 05:48 pm IST
बिहार के शिक्षकों को अब हर महीने की एक तारीख को वेतन मिलेगा। टीचर्स को सैलरी मिलने के बाद ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों को वेतन मिलेगा। शिक्षा विभाग ने सोमवार को इससे संबंधित मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) जारी कर दिया है। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला ने सभी डीईओ और डीपीओ को पत्र भेजा है।

इस आदेश के बाद अब शिक्षकों के वेतन में लेटलतीफी नहीं होगी। और महीने की पहली तारीख को शिक्षकों को वेतन मिल जाएगा। पहले की व्यवस्था में वेतन भुगतान में देरी होती थी, जिससे शिक्षकों को परेशानी होती थी, खासकर त्योहारों के समय। सबसे ज्यादा दिक्कत नियोजित से सरकारी शिक्षक बने टीचर्स को होती थी। कई महीनों उनका वेतन लटका रहता था। इन शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा-1 पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक (स्पेशल टीचर) के रूप में नियुक्त किया गया था।