सम्राट चौधरी से मिले थे? फरियादी का जवाब सुन विजय सिन्हा के सामने ही हंसने लगे सभी अधिकारी- VIDEO

विजय सिन्हा ने कहा कि अच्छा चलिए। विधायक जो वहां के हैं, उसने मिले। इसपर फरियादी ने कहा कि विधायक से तो मिले हैं ही, सब से मिले हैं। हार-थक कर हम यहां आए हैं। फरियादी ने इसके बाद कहा कि वो उम्मीद लेकर यहां आया है।

बिहार के डिप्टी सीएम सह भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग मंत्री विजय सिन्हा ने जब एक फरियादी से पूछा कि क्या वो अपनी फरियाद लेकर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास गया था? तब फरियादी ने जो जवाब दिया उसे सुनकर वहां मौजूद अधिकारी समेत अन्य लोग हंसने लगे। दरअसल शनिवार को मुगंरे में आयोजित 10वें और अंतिम प्रमंडल स्तरीय भूमि सुधार जनकल्याण संवाद में मौजूद थे। इसी दौरान एक युवक उनके पास अपनी फरियाद लेकर आया।

युवक की फरियाद सुनने के बाद विजय सिन्हा ने फरियादी से पूछा कि तारापुर में आपके डिप्टी सीएम भी हैं, उनसे मिले हैं? इसपर फरियादी ने कहा कि आवेदन उन्हीं के पास दिए थे...कहां कुछ हुआ। इतना सुनते ही वहां मौजूद लोग और अन्य अधिकारी हंसने लगे। इसके बाद विजय सिन्हा ने कहा कि अच्छा चलिए। विधायक जो वहां के हैं, उसने मिले। इसपर फरियादी ने कहा कि विधायक से तो मिले हैं ही, सब से मिले हैं। हार-थक कर हम यहां आए हैं। फरियादी ने इसके बाद कहा कि वो उम्मीद लेकर यहां आया है। फरियादी की बातें सुनने के बाद विजय सिन्हा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो तुरंत युवक की समस्या पर काम करें।

इस कार्यक्रम में विजय सिन्हा ने लापरवाह अधिकारियों को आखिरी चेतावनी भी दी। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि सुशासन की राह में रोड़ा अटकाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, किसी गरीब की जमीन कब्जाने वाले भू-माफिया हों या जनता को दफ्तरों के चक्कर लगवाने वाले अधिकारी, अब सबकी जवाबदेही तय होगी।

उन्होंने कहा कि जब कोई किसान उम्मीद लेकर आता है, तो वह सिर्फ एक कागज नहीं होता। अधिकारियों को उनकी संवेदनशीलता समझनी होगी। ईमानदारी से काम करने वालों को सम्मान मिलेगा, लेकिन भ्रष्ट लोगों के लिए व्यवस्था में कोई जगह नहीं है।