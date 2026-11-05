शराब कंपनियों पर ऐक्शन नहीं ले रहे अफसर , बिहार के मद्य निषेध मंत्री ने की सम्राट चौधरी से शिकायत

बिहार में मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन मंत्री अपने ही विभाग के अफसरों की कार्यशैली से नाखुश हैं। मंत्री का कहना है कि विभाग के अफसर शराब जब्त होने के बाद शराब कंपनियों पर ऐक्शन लेने में हिचक रहे हैं।

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। शराबबंदी वाले राज्य बिहार में मद्य निषेध विभाग के अफसर शराब जब्त होने के बाद शराब कंपनियों पर ऐक्शन नहीं ले रहे हैं। इस बात से खुद विभाग के मंत्री भी परेशान हैं। विभागीय मंत्री ने अब इसकी शिकायत मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से कर दी है। दरअसल मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन मंत्री मदन सहनी और विभागीय सचिव संजय कुमार सिंह आमने-सामने हो गए हैं। अब इसकी शिकायत मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तक भी पहुंच गई है। मंत्री ने खुद अपने विभागीय अफसरों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए सीएम को शिकायती पत्र दिया है। मंत्री मदन सहनी की शिकायत है कि राज्य में पकड़ी जाने वाली शराब की कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई से अफसर हिचक रहे हैं।

दरअसल, मंत्री के निर्देश पर दस शराब कंपनियों के विरुद्ध विभाग ने नोटिस भी भेजा था। इसमें शराब कंपनियों से उनकी शराब राज्य में बड़ी संख्या में पकड़े जाने पर स्पष्टीकरण मांगा गया था। इसमें शराब कंपनियों की भूमिका पाए जाने पर प्राथमिकी दर्ज करने की चेतावनी भी दी गई थी। मंत्री मदन सहनी ने कहा कि विभागीय अधिकारियों से विचार-विमर्श के बाद ही यह तय हुआ था।

लेकिन जब पिछले माह अक्तूबर में दोबारा समीक्षा की गई तो विभागीय सचिव समेत वरीय अफसरों ने इस कार्रवाई पर ऐतराज जताया। कहा गया कि शराब कंपनियों के एसोसिएशन ने इस कार्रवाई पर अपना पक्ष रखते हुए आपत्ति जताई है। इसके साथ ही अफसरों ने यह भी तर्क दिया कि इस तरह शराब कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई नियमानुसार नहीं है। यह मामला कोर्ट से खारिज हो जाएगा। इन्हीं सारी बिंदुओं पर मंत्री ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है।