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सम्राट चौधरी के अंग इलाके में अफसर की हत्या से खलबली, पुलिस के इकबाल को खुली चुनौती

Apr 28, 2026 11:46 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, भागलपुर
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भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार की दिनदहाड़े हत्या और नगर परिषद सभापति पर हमले की घटना के जरिए अपराधियों ने पुलिस के इकबाल को खुली चुनौती दी है। यह घटना मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अंग क्षेत्र में हुई है, जिससे प्रशासनिक रूप से भी खलबली मची हुई है। 

सम्राट चौधरी के अंग इलाके में अफसर की हत्या से खलबली, पुलिस के इकबाल को खुली चुनौती

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अंग क्षेत्र में एक सरकारी अफसर की हत्या से खलबली मच गई है। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में दिनदहाड़े हथियारबंद अपराधी घुस आए। उन्होंने सभापति राज कुमार गुड्डू पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस दौरान अपराधियों से भिड़े नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी (ईओ) कृष्ण भूषण कुमार की अपराधियों ने हत्या कर दी। सरकारी दफ्तर में दिनदहाड़े हुई इस घटना ने सम्राट सरकार की बिहार पुलिस के इकबाल को खुली चुनौती दे दी है।

इस घटनाक्रम से अंग क्षेत्र ही नहीं बल्कि समूचा बिहार दहल गया है। सरकारी कार्यालय में घुसकर अपराधियों ने जिस तरह बेखौफ तरीके से गोलीकांड को अंजाम दिया, उससे सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। सुल्तानगंज में हुई घटना आपसी रंजिश, वर्चस्व की जंग की ओर मुड़ती हुई दिखाई दे रही है। पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने रेकी कर पूरी प्लानिंग के साथ यह वारदात की।

सभापति की हत्या करने आए थे अपराधी, ईओ की हो गई हत्या

अपराधी सुल्तानगंज नगर परिषद के सभापति राज कुमार गुड्डू की हत्या करने आए थे। शाम लगभग 4 बजे जब गुड्डू अपने चैंबर में सैरात की बंदोबस्ती का काम कर रहे थे। तभी वहां तीन अपराधी घुसे और सभापति पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जैसे ही गोलीबारी हुई, चैंबर में मौजूद लोग भागने लगे।

वहां मौजूद ईओ कृष्ण भूषण कुमार ने अपराधियों को रोकने की कोशिश की। वह हमलावरों से उलझ गए। इसी दौरान बदमाशों ने उनके सिर में गोली मार दी। सभापति को भी सिर में गोली लगी है। दोनों को तुरंत सुल्तानगंज अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद भागलपुर रेफर कर दिया गया।

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ईओ कृष्ण भूषण ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वह बिहार नगर सेवा के अधिकारी थे और मधुबनी के रहने वाले थे। वहीं, सभापति राजकुमार गुड्डू का भागलपुर के मायागंज अस्पताल में इलाज किया गया। मगर उनकी हालत नाजुक बनी रहने के चलते पटना रेफर कर दिया गया। परिजन देर रात तक उन्हें एयर एंबुलेंस के जरिए पटना ले जाने की कवायद में जुटे रहे।

कृष्ण भूषण की हत्या से भड़के अधिकारी, सीएम सम्राट को अल्टीमेटम

दिनदहाड़े सरकारी कार्यालय में घुसकर कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या होने से बिहार नगर सेवा से जुड़े अफसरों में रोष है। बिहार नगर सेवा संघ ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को ज्ञापन देकर 48 घंटे के भीतर दोषियों को पकड़ने, पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने और राज्य के सभी कार्यपालक पदाधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। संघ ने धमकी दी है कि मांगें नहीं माने जाने पर राज्य भर के ईओ हड़ताल पर उतर जाएंगे।

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अंग क्षेत्र के रहने वाले हैं मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुंगेर जिले के तारापुर से विधायक हैं। तारापुर के लखनपुर में उनका परिवार रहता है। बैजलपुर में उनका पैतृक घर है। सीएम बनने के बाद पहली बार को बीते रविवार को सम्राट यहां पहुंचे थे और स्थानीय लोगों एवं कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी। मुंगेर, भागलपुर, बांका जिला अंग क्षेत्र में ही आता है। सीएम के क्षेत्र में इतनी बड़ी एवं गंभीर वारदात को अंजाम देना, अपराधियों की पुलिस को खुली चुनौती के रूप में देखा जा रहा है।

हालांकि, इस घटनाक्रम के बाद भागलपुर से पटना तक हड़कंप मच गया। भागलपुर के एसएसपी से लेकर सिटी एसपी समेत कई वरीय अधिकारी शाम को ही सुल्तानगंज पहुंच गए और मामले की जांच की। भागलपुर के डीएम ने भी मायागंज अस्पताल पहुंचकर जानकारी ली। अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं। संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। फिलहाल, हत्या के कारणों को लेकर कुछ स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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