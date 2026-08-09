BPSC TRE-3 में खेला, ओडिशा-यूपी के अभ्यर्थी आरक्षण का फायदा लेकर बिहार में बने टीचर;जांच शुरू

BPSC TRE-3: बिहार में शिक्षक नियुक्ति में आरक्षित कोटे का फायदा यूपी और ओडिशा के अभ्यर्थियों ने उठा लिया। एक-एक प्रखंड में ऐसे चार से पांच शिक्षक मिले, जिन्हें आरक्षित कोटि पर नौकरी मिली है। 2025 में इन सबकी नियुक्ति हुई। विभाग के आदेश के बाद जांच हुई तो यह सच्चाई सामने आई।

BPSC TRE-3: बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति में बड़ी गड़बड़ी उजागर हुई है। यह पता चला है कि शिक्षक नियुक्ति में मिलने वाले आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश और ओडिशा के अभ्यर्थियों ने उठा लिया। अब इसकी गहन तफ्तीश शुरू हुई हैा। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति में रिजल्ट से काउंसिलिंग तक कई स्तर पर गड़बड़ी हुई है। इस गड़बड़ी के कारण जिले समेत सूबे में बिहार से बाहर के अभ्यर्थियों की आरक्षित कोटि पर नियुक्ति हुई है। ओडिशा से यूपी तक के अभ्यर्थियों को आरक्षित कोटि का लाभ मिला है। ओडिशा की महिला बिहार की आवासीय आरक्षित महिला कोटि पर नियुक्त हुई हैं। टीआरई-3 में एक दर्जन से अधिक शिक्षक आरक्षित कोटि के लाभ पर नियुक्त हुए हैं। इनमें महिलाओं की संख्या अधिक है। बीसी (पिछड़ा वर्ग) से लेकर आरक्षित महिला कोटि तक का इन्हें लाभ मिला है।

एक-एक प्रखंड में ऐसे चार से पांच शिक्षक मिले, जिन्हें आरक्षित कोटि पर नौकरी मिली है। 2025 में इन सबकी नियुक्ति हुई। विभाग के आदेश के बाद जांच हुई तो यह सच्चाई सामने आई। अभी पांच से छह प्रखंडों से रिपोर्ट आनी बाकी है। ऐसे में इन शिक्षकों की संख्या बढ़ सकती है। हर प्रखंड में ऐसे शिक्षकों की संख्या जांच कर अलग की जा रही है। सभी प्रखंड के बीईओ को जांच के बाद यह शपथपत्र भी देना है कि अब उनके यहां बिहार से बाहर के अभ्यर्थी आरक्षित कोटे पर नियुक्त नहीं हैं।

सरैया प्रखंड में ऐसी चार महिला शिक्षक मिलीं सरैया प्रखंड में ऐसे चार शिक्षक मिले हैं और सभी महिलाएं हैं। इनका पता उड़ीसा और यूपी का है। इनकी नियुक्ति आरक्षित महिला कोटि में है। अन्य प्रखंडों में भी ऐसी ही स्थिति है। डीईओ कुमार अरविन्द सिन्हा ने कहा कि टीआरई-3 में जितने भी शिक्षक नियुक्त हुए हैं, उनके सभी तरह के प्रमाणपत्र की जांच कराई जा रही है।

दिव्यांग कोटि से नियुक्ति की भी हो रही जांच टीआरई-3 में काउंसिलिंग व नियुक्ति के समय यह मामला उठा था कि बिहार से बाहर के अभ्यर्थियों को आरक्षण कोटि का लाभ मिला है। बाद में यह मामला कोर्ट में गया और सभी जिलों से इसपर जांच कर रिपोर्ट मांगी गई। आरक्षित कोटि से लेकर दिव्यांग कोटि पर कितने अभ्यर्थी नियुक्त हैं, इसकी जांच कराई जा रही है।

अधिकारी और कर्मचारी का भी खंगाला जा रहा रिकार्ड डीईओ ने कहा कि जिस कोटि में इनका रिजल्ट आया, उसी में काउंसिलिंग भी करा ली गई और आवासीय पता पर ध्यान नहीं दिया गया। इनकी काउंसिलिंग किस काउंटर पर हुई और उस स्लॉट में कौन अधिकारी-कर्मी थे, इसका भी रिकार्ड खंगाला जा रहा है।

दो महीने तक उठाया दोहरा वेतन इधर मुजफ्फरपुर जिले में ही शिक्षकों के वेतन को लेकर भी एक बड़ी गड़बड़ी उजागर हुई है। यहां किसी शिक्षक ने एक तो किसी ने दो महीने का दोहरा वेतन उठा लिया है। जिले में 250 से अधिक ऐसे शिक्षक हैं। ऑडिट टीम की जांच में इसका खुलासा हुआ है। जिले में जांच के क्रम में ऑडिट टीम के सामने पहले दिन शनिवार को कई शिक्षक पहुंचे। इनमें अधिकांश वैसे शिक्षक थे, जो विशिष्ट से एचटी (प्रधान शिक्षक) बने हैं।

इन शिक्षकों को दोनों तरह का वेतन एक महीने से दो महीने का मिला है। बैंक खाता, वेतन समेत सभी रिकार्ड लेकर पहले दिन लगभग 35 शिक्षक शिक्षा कार्यालय में पहुंचे। राज्य स्तर से ही सूची लेकर ऑडिट टीम पहुंची हुई है। जिन शिक्षकों ने दोहरा वेतन लिया, उनमें आधा दर्जन शिक्षकों ने पहले ही राशि वापस करने का चालान सौंप दिया। कई शिक्षक ऐसे भी हैं, जिन्होंने दोहरा वेतन ले लिया और वापस नहीं किया है।

प्रान बनना था, इसी बीच हो गया भुगतान अधिकारियों के अनुसार विशिष्ट से प्रधान शिक्षक बनने वाले शिक्षकों का प्रान जेनरेट होना था। इसी बीच वेतन भुगतान को लेकर तत्काल जारी करने का आदेश किया जा रहा था। इसी में यह गड़बड़ी हुई। आनन फानन में विशिष्ट में भी इनका वेतन भुगतान हुआ और एचटी के तौर पर भी हो गया।

वेतन भुगतान पर उठ रहे सवाल किसी भी तरह के शिक्षक को वेतन भुगतान के लिए उनकी उपस्थिति का रिकार्ड अनिवार्य है। इसपर हेडमास्टर व अधिकारी के भी हस्ताक्षर होते हैं। ऐसे में इस तरह की अनियमितता पर सवाल खड़ा हो रहा कि दोनों जगह से उपस्थिति कैसे आ गई और अगर नहीं आई तो भुगतान कैसे हो गया?