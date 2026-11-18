खगड़िया के परबत्ता में चलती बाइक पर रील बनाते एक लड़की की मौत हो गई वहीं दूसरा जख्मी हो गया।

परबत्ता, एक प्रतिनिधि। बिहार के खगरिया में चलती बाइक पर रील बनाने के दौरान एक बाइक सवार किशोर की मौत हो गई। वहीं हादसे में एक अन्य युवक घायल हो गया। मृत किशोर की पहचान परबत्ता गांव निवासी पिंटू कुमार का 17 वर्षीय पुत्र रौनक कुमार के रूप में की गई है। घायल युवक स्थानीय तेमथा राका गांव निवासी 18 वर्षीय आदित्य कुमार है। उसकी हालत ठीक है। घटना परबत्ता थाना क्षेत्र के अगुवानी फोरलेन स्थित लगार बहियार के पास बुधवार की है।

इस हादसे में घायल युवक का प्राथमिक उपचार प्राइवेट क्लिनिक में किया जा रहा है। घटना के प्रत्यक्षदर्शी इंदिरानगर रुपौली गांव निवासी गोलू कुमार ने बताया कि फोरलेन पर कुछ युवक दो समानांन्तर बाइक से खतरनाक स्टंट कर रील बना रहे थे। इसी दौरान स्टंट कर रहे एक युवक की बाइक अनियंत्रित होकर दूसरी बाइक से टकरा गई। दोनों बाइक के टकराते ही रौनक की बाइक डिवाइडर से जा टकराई। परिणाम यह हुआ कि रौनक कुमार की मौक़े पर ही मौत हो गई वहीं दूसरा युवक सड़क पर गिरकर घायल हो गया।

अस्पताल से फरार हुआ घायल युवक स्थानीय ग्रामीणों और घटनास्थल पर मौजूद गोलू कुमार और अन्य लोगों के सहयोग से दोनों को आनन-फानन में सीएचसी पहुंचाया गया। सीएचसी में मौजूद डॉ. राजीव रंजन ने रौनक कुमार को मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरा घायल युवक मौका पाकर अस्पताल से फरार हो गया। इधर घटना की सूचना मिलते ही दारोगा सुशील कुमार पाण्डेय पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने शव अपने कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया करते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। इधर थानाध्यक्ष ओमप्रकाश कुमार ने बताया कि पुलिस घटना की छानबीन कर रही है। घायल युवक की तलाश की जा रही है ताकि घटना के संबंध में पूरी जानकारी मिल सके। पीड़ित परिवार के लिए सरकारी मुआवजे की मांग की गई है।