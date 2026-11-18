रील का चस्का जानलेवा हुआ;चलती बाइक पर वीडियो बनाते एक लड़के की मौत, दूसरा जख्मी
खगड़िया के परबत्ता में चलती बाइक पर रील बनाते एक लड़की की मौत हो गई वहीं दूसरा जख्मी हो गया।
परबत्ता, एक प्रतिनिधि। बिहार के खगरिया में चलती बाइक पर रील बनाने के दौरान एक बाइक सवार किशोर की मौत हो गई। वहीं हादसे में एक अन्य युवक घायल हो गया। मृत किशोर की पहचान परबत्ता गांव निवासी पिंटू कुमार का 17 वर्षीय पुत्र रौनक कुमार के रूप में की गई है। घायल युवक स्थानीय तेमथा राका गांव निवासी 18 वर्षीय आदित्य कुमार है। उसकी हालत ठीक है। घटना परबत्ता थाना क्षेत्र के अगुवानी फोरलेन स्थित लगार बहियार के पास बुधवार की है।
इस हादसे में घायल युवक का प्राथमिक उपचार प्राइवेट क्लिनिक में किया जा रहा है। घटना के प्रत्यक्षदर्शी इंदिरानगर रुपौली गांव निवासी गोलू कुमार ने बताया कि फोरलेन पर कुछ युवक दो समानांन्तर बाइक से खतरनाक स्टंट कर रील बना रहे थे। इसी दौरान स्टंट कर रहे एक युवक की बाइक अनियंत्रित होकर दूसरी बाइक से टकरा गई। दोनों बाइक के टकराते ही रौनक की बाइक डिवाइडर से जा टकराई। परिणाम यह हुआ कि रौनक कुमार की मौक़े पर ही मौत हो गई वहीं दूसरा युवक सड़क पर गिरकर घायल हो गया।
अस्पताल से फरार हुआ घायल युवक
स्थानीय ग्रामीणों और घटनास्थल पर मौजूद गोलू कुमार और अन्य लोगों के सहयोग से दोनों को आनन-फानन में सीएचसी पहुंचाया गया। सीएचसी में मौजूद डॉ. राजीव रंजन ने रौनक कुमार को मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरा घायल युवक मौका पाकर अस्पताल से फरार हो गया। इधर घटना की सूचना मिलते ही दारोगा सुशील कुमार पाण्डेय पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने शव अपने कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया करते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। इधर थानाध्यक्ष ओमप्रकाश कुमार ने बताया कि पुलिस घटना की छानबीन कर रही है। घायल युवक की तलाश की जा रही है ताकि घटना के संबंध में पूरी जानकारी मिल सके। पीड़ित परिवार के लिए सरकारी मुआवजे की मांग की गई है।
पहले भी हो चुके हैं कई हादसे
दरअसल, रील बनाकर लाइक, कमेंट और वायरल होने की चाहत में युवा और किशोर उम्र के बच्चे हादसे के शिकार बन जाते हैं। बिहार में पहले भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। समस्तीपुर में छठ घाट पर रील बनाते हुए 16 वर्षीय गोलू नामक युवक तालाब में डूब गया। सितम्बर में कैमूर में रील्स बनाने के दौरान दो बाइक की टक्कर में तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। अक्टूबर महीने में मधुबनी में रील्स बनाने के चक्कर में किशोर की मौत हो गई। गया जी में सितम्बर माह में वीडियो बनाते हुए कई स्कूली छात्र नदी में डूब गए।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें