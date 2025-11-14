Obra Result LIVE: ओबरा चुनाव नतीजा; ऋषि कुमार और प्रकाश चंद्र में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Obra Assembly Seat Result LIVE 2025: औरंगाबाद जिले की ओबरा असेंबली सीट की काउंटिंग में सबकी नजर इस बात पर है कि आरजेडी के ऋषि कुमार दोबारा चुनाव जीतते हैं या फिर लोजपा के प्रकाश चंद्र उन्हें हरा देते हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव में औरंगाबाद जिले की ओबरा सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। लोजपा के प्रकाश चंद्र और आरजेडी के ऋषि कुमार के बीच हार-जीत का मुकाबला है। साल 2020 के चुनाव में ऋषि कुमार ने लोजपा के प्रकाश चंद्र को हराया था। 2015 के चुनाव में भी आरजेडी जीती थी। इस बार देखना होगा क्या आरजेडी के ऋषि कुमार अपनी जीत बरकरार रखते हैं या फिर लोजपा बाजी मारती है।

काराकाट लोकसभा के तहत आने वाली ओबरा विधानसभा में साल 2020 के चुनाव में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला था। यहां मुकाबला बहुकोणीय था। आरजेडी के ऋषि कुमार (63662 वोट) ने लोजपा के प्रकाश चंद्र (40994 वोट) को हराया था। तीसरे पायदान पर जेडीयू के सुनील कुमार रहे थे। उन्हें कुल 25234 वोट मिल थे।

चुनावी इतिहास को देखें तो शुरुआती दशकों में कांग्रेस ने 3 बार यहां चुनाव जीता। इसके अलावा सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को भी एक-एक बार यहां जीत मिली। बड़ी दिलचस्प बात है कि ये सीट कभी किसी एक पार्टी का स्थायी ठिकाना नहीं रही है। यहां कई दलों ने अपनी सरकार बनाई है, लेकिन ओबरा में जेडीयू कभी जीत नहीं दर्ज कर पाई है।