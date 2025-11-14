Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsObra Assembly Seat Result 2025 who will win Rishi Kumar RJD Prakash Chandra LJPRV election counting
Obra Result LIVE: ओबरा चुनाव नतीजा; ऋषि कुमार और प्रकाश चंद्र में कौन जीतेगा?

Obra Result LIVE: ओबरा चुनाव नतीजा; ऋषि कुमार और प्रकाश चंद्र में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Obra Assembly Seat Result LIVE 2025: औरंगाबाद जिले की ओबरा असेंबली सीट की काउंटिंग में सबकी नजर इस बात पर है कि आरजेडी के ऋषि कुमार दोबारा चुनाव जीतते हैं या फिर लोजपा के प्रकाश चंद्र उन्हें हरा देते हैं।

Fri, 14 Nov 2025 06:16 AMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, औरंगाबाद
share Share
Follow Us on

बिहार विधानसभा चुनाव में औरंगाबाद जिले की ओबरा सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। लोजपा के प्रकाश चंद्र और आरजेडी के ऋषि कुमार के बीच हार-जीत का मुकाबला है। साल 2020 के चुनाव में ऋषि कुमार ने लोजपा के प्रकाश चंद्र को हराया था। 2015 के चुनाव में भी आरजेडी जीती थी। इस बार देखना होगा क्या आरजेडी के ऋषि कुमार अपनी जीत बरकरार रखते हैं या फिर लोजपा बाजी मारती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

काराकाट लोकसभा के तहत आने वाली ओबरा विधानसभा में साल 2020 के चुनाव में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला था। यहां मुकाबला बहुकोणीय था। आरजेडी के ऋषि कुमार (63662 वोट) ने लोजपा के प्रकाश चंद्र (40994 वोट) को हराया था। तीसरे पायदान पर जेडीयू के सुनील कुमार रहे थे। उन्हें कुल 25234 वोट मिल थे।

चुनावी इतिहास को देखें तो शुरुआती दशकों में कांग्रेस ने 3 बार यहां चुनाव जीता। इसके अलावा सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को भी एक-एक बार यहां जीत मिली। बड़ी दिलचस्प बात है कि ये सीट कभी किसी एक पार्टी का स्थायी ठिकाना नहीं रही है। यहां कई दलों ने अपनी सरकार बनाई है, लेकिन ओबरा में जेडीयू कभी जीत नहीं दर्ज कर पाई है।

Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

1995 में राजाराम सिंह कुशवाहा ने पहली बार इस सीट पर वाम दल का परचम लहराया। वे दो बार सीपीआई-माले के टिकट पर ओबरा से विधायक रहे। बाद में यह सीट राष्ट्रीय जनता दल के पास चली गई। 2005 से 2020 तक आरजेडी ने यहां चार बार चुनाव जीता। ओबरा में जेडीयू कभी जीत नहीं दर्ज कर पाई।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Obra RJD Bihar Elections अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।