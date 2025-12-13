Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
हलवा खाने के बाद ओबीसी आवासीय स्कूल की छात्राओं की तबीयत बिगड़ी, 18 अस्पताल में भर्ती

किशनगंज में ओबीसी कन्या आवासीय उच्च विद्यालय के हॉस्टल में रहने वालीं 18 छात्राओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई। रात्रि भोजन में हलवा खाने के बाद उन्हें उल्टी होने लगी। आनन-फानन में सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

Dec 13, 2025 07:33 am ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, संवाददाता, किशनगंज
बिहार के किशनगंज में पिछड़ा वर्ग कन्या प्लस टू आवासीय उच्च विद्यालय में शुक्रवार देर शाम 18 छात्राएं भोजन करने के बाद अचानक बीमार पड़ गईं। सदर थाना क्षेत्र के महेश बथना स्थित आवासीय स्कूल की छात्राओं की हलवा खाने के बाद तबीयत बिगड़ गई। विद्यालय प्रबंधन ने तुरंत बीमार छात्राओं को एंबुलेंस की मदद से सदर अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्रारंभिक जांच में बताया कि यह फूड पॉइजनिंग का मामला प्रतीत होता है।

छात्राओं ने बताया कि शाम को हलवा खाने के बाद उन्हें अचानक उल्टी शुरू हो गई। इसके बाद विद्यालय प्रबंधन ने तत्काल उन्हें अस्पताल भेजा। सभी छात्राएं अलग-अलग जिलों से हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही हैं। अस्पताल में भी इस घटना से अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला।

चिकित्सकों ने बताया कि अधिकांश छात्राओं की हालत स्थिर है और उन्हें आवश्यक उपचार दिया जा रहा है। वहीं विद्यालय के शिक्षक अस्पताल में मौजूद होने के बावजूद घटना के कारणों को लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं दे सके। विद्यालय प्रशासन ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है।

यह घटना विद्यालयों में भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की समीक्षा करने की आवश्यकता को उजागर करती है। घटना की जानकारी मिलने पर सदर एसडीएम अनिकेत कुमार सदर अस्पताल पहुंचे और बीमार छात्राओं से मुलाकात कर उनका हाल-चाल पूछा। सभी बच्चियां सदर अस्पताल में इलाजरत हैं।

इनमें नंदनी कुमारी (12 वर्ष), राज प्रिया (12 वर्ष), स्वीटी (12 वर्ष), लक्ष्मी (12 वर्ष), राखी (12 वर्ष), सलोनी (11 वर्ष), शिवानी (11 वर्ष), शारदा (14 वर्ष), प्रिति प्रिया (11 वर्ष), वर्षा रानी (11 वर्ष), शिवानी भारती (14 वर्ष), सोनाक्षी प्रिया (13 वर्ष) और अन्य बच्चियां शामिल हैं। एसडीएम अनिकेत कुमार ने कहा कि सभी बच्चियां सामान्य हो रही हैं। सभी का इलाज किया जा रहा है।

