नुसरत ने छोड़ दी बिहार की नौकरी, हिजाब वाली डॉक्टर ने लास्ट डेट पर भी ज्वाइन नहीं किया

हिजाब विवाद से चर्चा में आई डॉ.नुसरत परवीन ने आखिरकार सरकारी डॉक्टर की नौकरी में योगदान नहीं किया। पटना के सिविल सर्जन कार्यालय में डॉ. नुसरत परवीन को 31 दिसंबर तक आयुष चिकित्सक के तौर पर योगदान करना था। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान हिजाब हटाए जाने को लेकर डॉ. नुसरत चर्चा में आई थीं। सीएम नीतीश कुमार ने पत्र देते समय डॉ. नुसरत का हिजाब हटा दिया था जिसे लेकर बिहार, झारखंड से लेकर कश्मीर तक सियासत सुलग गई थी। नुसरत के कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया था कि वह जॉइन करेगी। लेकिन उनका अनुमान भी गलत साबित हुआ।

सिविल सर्जन पटना डॉ. अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि डॉ. नुसरत परवीन ने योगदान नहीं किया है। इस संबंध में उनके द्वारा या उनके परिजनों की ओर से संपर्क भी नहीं किया गया है। योगदान के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से अतिरिक्त 10 दिनों का समय मिला था। उन्होंने कहा कि योगदान की तिथि अब समाप्त हो चुकी है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही तिथि बढ़ाई थी।

जानकारी मिली है कि बुधवार को 63 चिकित्सकों ने सिविल सर्जन कार्यालय में योगदान किया है। राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत 53 चिकित्सकों की ज्वॉइनिंग हुई है, जबकि मुख्यधारा में 10 चिकित्सकों ने योगदान किया है। पटना सदर प्रखंड में डॉ. नुसरत परवीन की ज्वॉइनिंग होनी थी।

15 दिसम्बर को पटना में सीएम नीतीश कुमार के हाथों डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया था। इसका एक वीडियो वायरल किया गया जिसमें सीएम डॉ नुसरत का हिजाब खींचते दिखे। इस पर जमकर सियासी बवाल मचा। राजद ने बिहार सरकार के खिलाफ जमकर खेला। झारखंड के स्वास्थ्यमंत्री डॉ इरफान अंसारी ने नुसरत को अपने राज्य में 3 लाख मासिक की नौकरी ऑफर कर दी। कश्मीर में महबुबा मुफ्ती की बहू बिल्किस सड़क पर उतर गईं। नीतीश कुमार पर एफआईआर करने थाने पर भी पहुंच गई थी। लेकिन बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान समेत कई बड़ी हस्तियों ने कहा कि नीतीश कुमार उसके लिए पिता समान हैं। इस मामले को तूल नहीं दिया जाना चाहिए। नुसरत को नौकरी जॉइन कर लेना चाहिए।