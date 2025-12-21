Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsnusrat parveeen is not unhappy with bihar chief minister nitish kumar after hijab controversy
हिजाब हटाने पर नीतीश कुमार से नाराज हैं नुसरत परवीन? पति ने क्या कहा

हिजाब हटाने पर नीतीश कुमार से नाराज हैं नुसरत परवीन? पति ने क्या कहा

संक्षेप:

नुसरत के परिवार ने कहा कि वे मीडिया कवरेज से बचना चाहते हैं, और महिला चिकित्सक इस पर पुनर्विचार करेगी कि उन्हें जॉइन करना चाहिए या नहीं। नुसरत परवीन के पति ने इस बात को खारिज किया है कि उनका परिवार नाराजगी की वजह से कोलकाता चला गया। 

Dec 21, 2025 10:17 am ISTभाषा पटना
share Share
Follow Us on

बिहार में नीतीश कुमार और हिजाब विवाद को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं लगातार सुनने को मिल रही हैं। अब नुसरत परवीन यानी हिजाब वाली महिला के पति ने बताया है कि क्या इस घटना के बाद उनकी पत्नी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराज हैं? नुसरत परवीन के पति ने इस बात को खारिज किया है कि उनका परिवार नाराजगी की वजह से कोलकाता चला गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दरअसल नुसरत परवीन सरकारी टिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल की द्वितीय वर्ष की छात्रा हैं। यहां के प्राचार्य महफूज़ुर रहमान ने कहा, ‘‘आयुष चिकित्सक नुसरत परवीन ने अभी तक जॉइन नहीं किया है और उनके भविष्य के कदम के संबंध में कोई अद्यतन जानकारी नहीं है।’’उन्होंने कहा, "नुसरत के परिवार ने कहा कि वे मीडिया कवरेज से बचना चाहते हैं, और महिला चिकित्सक इस पर पुनर्विचार करेगी कि उन्हें जॉइन करना चाहिए या नहीं।’’

ये भी पढ़ें:बिहार में ठंड और कोहरे का अटैक, इन जिलों में शीत दिवस जैसे हालात; कब मिलेगी राहत

रहमान ने इस बात को भी खारिज कर दिया कि परिवार नाराजगी की वजह से कोलकाता चला गया है और कहा कि ‘‘उन्होंने (परिवार) स्वयं ऐसी झूठी खबरों को खारिज किया है।’’उन्होंने परवीन के पति के हवाले से कहा कि परिवार नीतीश कुमार या सरकार से नाराज नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि "परिवार मीडिया द्वारा भड़काये गए विवाद से निराश है।"प्राचार्य ने कहा कि परवीन आखिरी बार 17 या 18 दिसंबर को कॉलेज आयी थी। उन्होंने कहा कि परवीन के पास या तो ड्यूटी जॉइन करने या उच्च शिक्षा ग्रहण करने के दो विकल्प हैं।

नुसरत ने अभी नौकरी नहीं जॉइन की है

आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस सप्ताह की शुरुआत में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान जिस महिला चिकित्सक का नकाब हटाया था, उसने शनिवार को ड्यूटी जॉइन (नौकरी की शुरुआत) नहीं की। यह जानकारी एक अधिकारी ने शनिवार को दी। पटना के सिविल सर्जन अविनाश कुमार सिंह ने कहा कि नुसरत परवीन शनिवार शाम सात बजे तक ड्यूटी पर नहीं आईं और आज ड्यूटी जॉइन करने की संभावना समाप्त हो गई।

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे बताया गया है कि ड्यूटी जॉइन करने की आखिरी तारीख 20 दिसंबर से आगे बढ़ा दी गई है। यह देखना होगा कि परवीन सोमवार को जॉइन करती हैं या नहीं।’’ अविनाश सिंह ने यह नहीं बताया कि ड्यूटी जॉइन करने की नयी समयसीमा क्या है।

यह घटना बीते सोमवार को पटना स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय में उस समय हुई थी, जब आयुष चिकित्सक नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए एकत्र हुए थे। सोशल मीडिया पर सामने आये वीडियो क्लिप के अनुसार, जब महिला चिकित्सक नियुक्ति पत्र लेने मंच पर पहुंचीं, तो मुख्यमंत्री ने उनका ‘नकाब’ देखा और कहा, “यह क्या है” और फिर नकाब हटा दिया।

सिविल सर्जन को महिला डॉक्टर द्वारा ड्यूटी जॉइन करने में देरी की सही वजह नहीं पता थी।पटना सदर के सबलपुर पीएचसी (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र) के सर्जन विजय कुमार ने भी इसकी पुष्टि की महिला डॉक्टर ने ड्यूटी जॉइन नहीं की है। परवीन के यहीं ड्यूटी जॉइन करने की उम्मीद थी। उन्होंने कहा, ‘‘आज करीब पांच-छह लोग ड्यूटी ज्वाइन की हैं और परवीन उनमें से नहीं हैं... उनका नाम सूची में है लेकिन हमें पटना में सिविल सर्जन ऑफिस से उनका नियुक्तिपत्र नहीं मिला है।" सर्जन ने कहा कि प्रोटोकॉल के अनुसार, अभ्यर्थियों को पटना में सिविल सर्जन कार्यालय में रिपोर्ट करना होता है और फिर अपने-अपने कार्यस्थल पर जॉइन करना होता है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Patna News Hijab Controversy अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।